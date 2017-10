Ornella Muti come Vittorio Sgarbi / Gli scatti senza veli danno scandalo sul web (Pomeriggio 5)

Ornella Muti e Naike Rivelli

Naike Rivelli celebre per essere la figlia di Ornella Muti, continua con le sue provocazioni. Se pochi giorni fa ha fatto parlare il web con uno scatto hot fatto "a tradimento" alla madre Ornella, proprio oggi Naike, che è molto attiva sul suo profilo social, ha deciso di mandare un messaggio appartenente nel suo stile mostrandosi nuda. La Rivelli ha postato un semplice omaggio alla città di Napoli. Precisamente nelle foto caricate su Instagram solo poche ore fa, la Rivelli si mostra completamente nuda ed è sdraiata sul cornicione del balcone mentre la testa è rivolta verso la città. In un altro scatto Naike appare in una posa davvero plastica mentre è in equilibrio sul bordo della finestra e questa volta indossa un sottile perizoma. La sua intenzione era quelle di omaggiare Napoli ma le foto hanno scatenato i suoi follower. Le foto sono osè e non lasciano nulla all'immaginazione. Naike Rivelli continua quindi a mostrarsi senza veli.

SCATTI SENZA VELI E SCANDALO SUL WEB

Vittorio Sgarbi continua a "stupire" scattando una foto dove appare nudo. Ma il critico d'arte non è nuovo a questo tipo di iniziatiev. Ricordiamo l'episodio recente che ha visto protagonista il critico d'arte. Il suo compleanno fu festeggiato in maniera bizzarra. Gaston Zama de Le Iene, infatti, trascorse 24 ore con Vittorio Sgarbi e sì, non si è tirato indietro neanche quando si è denudato completamente e si è dedicato ad ameni passatempi in bagno, mentre parlava col portiere della Juventus Gianluigi Buffon di mostre d’arte, Altro episodio avvenne dopo la ‘censura’ di Facebook alla locandina della mostra «Seduzione e potere» di Gualdo Tadino. Sgarbi si fece un selfie sul letto di un albergo, tutto nudo, con un libro a coprire i genitali e la scritta: «Consigli per la lettura».

