Ornella Vanoni/ Quella volta che giovane fui costretta ad abortire... (Nemo-Nessuno escluso)

Ornella Vanoni a Nemo-Nessuno escluso

Ornella Vanoni sarà tra gli ospiti di Nemo-Nessuno escluso. La cantante e attrice racconterà su Raidue il suo rapporto con internet e l'ingresso nei social. L'artista negli ultimi tempi è tornata in tv dopo essere sparita per un anno: «A volte fa bene e intanto mi sono anche occupata della carcassa, vertebre, schiena...», ha raccontato nell'intervista rilasciata a Repubblica. I suoi acciacchi fisici non sono stati superati, ma questo stop le è servito per riflettere sulle cose che ha fatto. «E sono così tante che mi è tornata voglia di salire sul palco», ha svelato Ornella Vanoni, che il 28 ottobre va in scena con un nuovo concerto, Sono nata qui, al Teatro Strehler di Milano. Ne aveva 23 quando Giorgio Strehler si innamorò di lei, ora all'età di 83 anni sarà protagonista nel teatro a lui dedicato. La cantante torna da dove era partita: «Il concerto sarà inevitabilmente anche la mia storia», ha preannunciato Ornella Vanoni. Intanto stasera potremo goderci il suo intervento a Nemo-Nessuno escluso, su Raidue.

ORNELLA VANONI, IL RAPPORTO CON UOMINI E DONNE

Ornella Vanoni recentemente ha parlato di temi molto attuali: stasera affronterà il discorso relativo a internet e social network, ma nelle scorse settimane è intervenuta anche sulla delicata questione del femminicidio. «Gli uomini sono violenti perché sono diventati insicuri e non per la liberazione sessuale della donna nel '68. La donna ha cominciato a parlare, a dire all'uomo "fai bene l'amore", "non lo fai bene", e lui ha reagito male», ha spiegato la cantante e l'attrice a Repubblica. Si parla di donne e quindi anche del rapporto che ha instaurato con loro: «Se sono intelligenti. Loro invece mi hanno amato tardi. Stavo sulle balle. Ero bella, troppo seduttiva». Ha capito comunque che la donna deve essere indipendente quando stava con un ragazzo svizzero: «Rimasi incinta. Pensai, mi sposa? Invece mi mise davanti un plotone di medici per farmi dire che una come me non era in grado di crescere un figlio... Una cosa orrenda, per farmi abortire. Io ero troppo giovane per reagire».

