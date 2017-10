Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 5 ottobre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 5 OTTOBRE 2017

Passiamo ora a vedere i segni zodiacali nello specifico partendo da Gemelli e Bilancia. Lo faremo tramite l'oroscopo fatto dal noto astrologo Paolo Fox. Questi ha parlato come consueto nella rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. In questo giovedì il segno dei Gemelli avverte un certo recupero rispetto ai primi 3 giorni della settimana. Molti avranno una netta sensazione di essere usciti fuori da un momento di grande stress. Alcuni progetti vanno rivisti nell'ottica dei cambiamenti che sono necessari di tanto in tanto. È un giovedì un po' faticoso per la Bilancia. Sta mantenendo con difficoltà la sua tranquillità interiore. C'è una condizione di disagio nei confronti degli altri. Non deve arrabbiarsi se si sente escluso da una certa situazione, si tratta di un periodo momentaneo. L'amore ha bisogno di maggiore tranquillità, si devono gestire le cose con più calma.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' ora il momento di andare a capire chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Sale l'Ariete che sicuramente vedrà una giornata positiva con l'ingresso nel segno dell'Ariete che potrebbe avere bisogno anche di conferme. Sale anche il segno dei Gemelli che rispetto ai primi tre giorni di questa settimana si sente molto meglio, dopo alcuni giorni in cui ci sono state diverse situazioni difficili da superare. Scende il Cancro che invece si sente un po' stanco e vive di agitazioni anche perché ci sono tante occasioni da sfruttare e non sempre c'è la prontezza di riflessi per farlo. Da questo momento in poi bisogna però guardare le cose con molta più positività rispetto al passato. Sale il Sagittario che sicuramente in questo periodo può avere la forza e la determinazione per rimettersi in gioco, bisogna però fare in modo che tutto vada nel modo in cui si era pensato precedentemente. Attenzione però a creare problemi a chi da tempo segue con grande affetto questo segno.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Vivrà una giornata faticosa oggi, giovedì 5 ottobre 2017, il segno della Bilancia. Questi non riesce ad essere più tranquillo, anzi trova un certo disagio nei confronti di diverse persone. Alcuni si sentiranno esclusi da diverse situazioni e per questo potrebbe sentirsi infelice, ma non ci si deve arrabbiare perché questo periodo è solo di transizione e molto presto passerà. Il Cancro invece è stanco e agitato in questo periodo non riesce a sfruttare le occasioni anche perché non c'è energia di fronte a momenti che ne richiedono fin troppa. Il Leone sta vivendo un periodo di grande frustrazione. Qualcuno infatti potrebbe dover accettare un incarico che è troppo pesante rispetto a quanto viene riconosciuto dal punto di vista economico. Si potrebbe decidere anche di cambiare strada con celerità.

