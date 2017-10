PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 5 ottobre: il referendum catalano e le periferie incendiarie

Piazzapulita su La7

CORRADO FORMIGLI PARLA DEL REFERNDUM CATALANO

Come ogni giovedì, alle 21.10 su La7, va in onda una puntata di Piazzapulita, il talk di attualità e politica condotto da Corrado Formigli. Tra i temi che verranno trattati stasera, si parlerà del referendum per l'indipendenza della Catalogna. Nel suo breve discorso alla nazione, di domenica, il re Felipe VI ha parlato di “slealtà inammissibile” da arte delle autorità catalane nei confronti dello Stato. In risposta alle parole del sovrano spagnolo, il presidente catalano Carles Puigdemont ha annunciato che a breve il Parlamento catalano voterà una dichiarazione di indipendenza da Madrid. In studio si parlerà anche delle conseguenze di questo referendum e del rischio di sfaldamento dell'Unione Europea. La puntata di Piazzapulita si occuperà anche di alcuni temi caldi nel nostro Paese: dalle periferie, alla situazione della Destra italiana alla ricerca di un leader.

OSPITI IN STUDIO

Il tema dell’immigrazione e dell’accoglienza resta in primo piano anche nell’ambito cattolico. Durante la sua visita a Bologna, Papa Francesco si è recato al centro di accoglienza per i migranti di via Mattei: “Siete lottatori di speranza. Qualcuno non è arrivato perché è stato inghiottito dal deserto o dal mare. Gli uomini non li ricordano, ma Dio conosce i loro nomi e li accoglie accanto a sé”, ha detto il Pontefice chiedendo ai migranti di rispettare la cultura e la legge dei Paesi dove vivono ora. Tanti gli ospiti in studio che verranno chiamati da Corrado Formigli a discutere sui temi della puntata: Giorgia Meloni, Ferruccio De Bortoli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Maurizio Belpietro, Tommaso Cerno, Tomaso Montanari, il vignettista Sergio Staino, Marco Tarquinio e Lucia Borgonzoni.

