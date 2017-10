PRIDE AND GLORY - IL PREZZO DELL'ONORE/ Su Rete 4 il film con Colin Farrell (oggi, 5 ottobre 2017)

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST COLIN FARRELL

Pride and glory - Il prezzo dell'onore è una pellicola di genere thriller del 2008 che è stata scritta, prodotta e diretta da Gavin O'Connor (The accountant, Jane got a gun, Miracle) ed interpretata da Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, The lobster, Daredevil), Edward Norton (Fight club, American history X, L'incredibile Hulk) e Jon Voight (Un uomo da marciapiede, Lara Croft: Tomb raider, Un tranquillo weekend di paura). Il film, in onda su Rete 4 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 23,25, è stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Roma del 2008. La sceneggiatura del film è stata realizzata dallo stesso Gavin O'Connor insieme al fratello Greg, come omaggio al padre poliziotto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRIDE AND GLORY- IL PREZZO DELL'ONORE, LA TRAMA DEL FILM

Ray Tierney (Edward Norton) è un poliziotto newyorkese. Mentre è impegnato in una partita di calcio fra i poliziotti di New York e quelli di Detroit, 4 suoi colleghi e amici vengono brutalmente uccisi durante un raid. Delle indagini vengono incaricati Jimmy (Colin Farrell), Francis (John Voight) e lo stesso Ray. Quest'ultimo, indagando nei negozi vicino al luogo del massacro, scopre un testimone. Si tratta di un bambino ispanico che ha visto scappare dal luogo del delitto uno spacciatore, ferito ma vivo. Dall'identikit i poliziotti riconoscono una loro vecchia conoscenza, Angel Tezo. Ray va quindi ad interrogare uno dei luogotenenti di Tezo, che confessa dove trovare il suo boss. Quando Ray arriva sul posto però trova Jimmy e Francis che stanno torturando barbaramente Tezo. La situazione ben presto degenera e Jimmy uccide Tezo sparandogli con la pistola di Ray. Durante l'indagine degli affari interni che ne segue Jimmy stesso denuncia Ray come l'omicida, e questi viene arrestato nonostante si professi innocente. Nel frattempo nei quartieri ispanici si sta scatenando una rivolta provocata dalle proteste per l'uccisione di Tezo, presentata come un'esecuzione da parte della polizia di un povero innocente. La situazione sta rapidamente degenerando. Jimmy e Ray non fanno altro che accusarsi a vicenda, ma per placare l'opinione pubblica è necessario identificare al più presto un colpevole.

