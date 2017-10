PROVACI ANCORA PROF 7/ Anticipazioni quinta puntata 5 ottobre: Camilla e Gaetano sempre più lontani

Provaci ancora prof 7

Veronica Pivetti, Paolo Conticini ed Enzo Decaro tornano in onda questa sera, alle 21.20 su Raiuno, con la quinta puntata di Provaci ancora prof 7. Le vicende della professoressa Camilla Baudino sono arrivate al giro di boa. Tante cose, però, devono ancora succedere e la vita di Camilla sarà messa a dura prova. Dopo la fine del suo matrimonio con Renzo, Camilla ha cominciato una nuova vita accanto a Gaetano che, dopo averla corteggiata per anni, è riuscito finalmente a conquistarla. La convivenza, però, ha messo subito alla prova l’amore di Camilla e Gaetano per i continui problemi personali di Camilla. Dopo il ritorno in Italia di Livietta che, con la figlia Cami, ha lasciato Londra dopo aver scoperto il tradimento con il marito, la vita tranquilla della professoressa e del commissario ha subito una scossa. A complicare le cose è anche la situazione di Renzo che, dopo la morte di Carmen su cui Gaetano sta continuando ad indagare, deve occuparsi da solo del figlio. L’architetto, però, attraversa un momento difficile e Camilla, pur di aiutarlo, mette in pericolo la sua relazione con Gaetano. Cosa succederà, dunque, nella quinta puntata di Provaci ancora prof 7?

PROVACI ANCORA PROF 7, LA TRAMA DELLA PUNTATA

Dopo la morte di Carmen (Carmen Tejedera), Renzo (Enzo Decaro), si ritrova a dover gestire tutto da solo. Oltre ad essere impegnato con il lavoro, l’architetto deve occuparsi del figlio a cui manca tremendamente la mamma. Renzo, però, non è completamente solo dal momento che può contare non solo sull’appoggio della figlia Livia ma anche su quello di Camilla (Veronica Pivetti) che, pur non essendo più sua moglie, decide di non abbandonarlo e aiutarlo a gestire la situazione d’emergenza. Gaetano, però, comincia a soffrire la situazione e si avvicina sempre di più a Bianca (Valentina Pace), l’affascinante medico legale. Camilla si rendepresto conto della lontananza di Gaetano e comincia a seguirlo per scoprire cosa sta accadendo. La professoressa, per la prima volta, diventa gelosa e teme di poter perdere il suo bel commissario.

Nel frattempo, Gaetano (Paolo Conticini), oltre ad indagare ancora sulla morte di Carmen, si occupa anche dell’omicidio di Cesare Fusco (Robin Morf), conosciuto da tutti come Mago Cornelius, un sensitivo. Il matrimonio di Livietta, invece, è sempre più in bilico. Pur essendo ancora innamorata del marito, la figlia di Camilla e Renzo è decisa ad andare avanti senza di lui. Livietta, così, è sempre più concentrata sulla sua nuova vita da mamma single, dividendosi tra la figlia e la sua carriera universitaria. Nel frattempo, a casa di Camilla si presenta George, il marito di Livietta, che chiede l’aiuto di Gaetano perché qualcuno gli ha rubato il portafogli. In realtà, George ha perso l’oggetto sul luogo del delitto del Mago Cornelius. Alba, l’amica di Livietta nonché baby sitter della piccola Cami, sembra informata su tutto ma copre George con tutti gli altri. Come mai George si trovava sul luogo del delitto? Cosa nasconde Alba? Perchè sta coprendo George? A queste e a tante altre domande cercheranno di rispondere Camilla e Gaetano.

