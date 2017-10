Paolo Fox, oroscopo di oggi a I fatti vostri: le stelle favorevoli per... (5 Ottobre 2017)

Paolo Fox a I Fatti Vostri

I SEGNI IN DIFFICOLTÀ E QUELLI IN CRESCITA

Anche oggi, giovedì 5 ottobre, la puntata de I Fatti Vostri in onda su Rai 2 si chiusa con l’oroscopo di Paolo Fox. Come sempre l’astrologo inizia leggendo il cielo dei segno zodiacali più “sfortunati”. Il cancro si aggiudica solo due stelle: la luna è dissonante e risveglia qualche allergia a persone e situazioni, ci vuole un bel recupero. Nulla si ottiene se non ci si mette in gioco, bisogna volerle le cose e avere una chiara idea di ciò che si può avere. La luna piena di questi giorni vi coinvolge e potrebbe darvi delle difficoltà, ma andate incontro a una soluzione rispetto ai problemi del passato. Sue stelle anche per il segno zodiacale dei Pesci che dal 10 ottobre riceverà un incasso morale regalato da Giove, è un momento di forza per tutti coloro che possono mettersi in gioco. Alcuni di voi avranno qualcosa in più nel corso dei prossimi giorni. Ci sono giornate, come quella di oggi, un po' in bilico senza contare la pigrizia che vi contraddistingue. Giove riesce a sanare le situazioni, dandovi coraggio. L'oroscopo vi aiuta a scegliere i giorni giusti per agire. Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro: siete molto familiari, accessibili, alla mano, siete veri in tutto ciò che fate e per questo molto amati dagli altri. Rimanete sempre con i piedi per terra, con la vostra semplicità. Non riuscite a tirarvela, nonostante teniate ai vostri spazi e al rispetto. In questo periodo dovete ritrovare le vostre proprietà. La Bilancia ha la Luna in opposizione: le emozioni della giornata sono un po' particolari. Spesso vi emozionate facilmente, prendete tutto un po' troppo di petto. Da stasera le cose migliorano, sempre con qualche piccolo disagio che però si risolverà a breve. Tre stelle anche per l’Acquario: deve risolvere qualche problema fisico. Tutti i segni cercano la stabilità in amore e sul lavoro, mentre i nati sotto i segni dell’Acquario dopo un po' di tempo avete la necessità di staccarvi: un nuovo progetto, un nuovo hobby, più lavori in modo che vi sentiate sempre pronti a cambiare. Per voi ci vorrebbero più personalità.

ARIETE, SCORPIONE, SAGITTARIO E CAPRICORNO SEGNI AL TOP!

Si passa i segni “fortunati. Quattro stelle per l’Ariete: per vari motivi vi state rendendo che ci sono nuovi percorsi da fare, perché siete delusi da qualcosa oppure avete ricevuto delle conferme. Molti riscopriranno il desiderio di fare le cose, state diventando persone nuove e ad alcuni andrà bene mentre altri soffriranno un po' per questa trasformazione. Il 2018 sarà un anno di fatiche, ma non perdetevi d'animo ci saranno anche dei successi. Per i Gemelli è una bella giornata per fare cose importanti, le cose si sbloccano da dicembre. Dovete rimettere a posto la vostra vita, rimettendovi in gioco con qualche taglio netto. Quattro stelle anche per lo Scorpione: Saturno sarà bello da dicembre, state rimettendo in gioco la vostra vita. Ci sono delle porte aperte: preparatevi a vivere un periodo migliore. Tocca al Sagittario: ne avete passate di tutti i colori, è giusto che abbiate un piccolo riscatto. Dalla seconda metà di ottobre sarà tutto più facile. Le novità sono un po' difficili da ottenere, alcuni di voi stanno male perché non hanno la forza di cambiare. L’oroscopo si chiude con i segni al top che si sono conquistati cinque stelle. I nati sotto il segno del Leone hanno una grande energia: non parlate ma lasciate che siano gli altri a farlo. Queste giornate funzionano bene, dovete solamente ottimizzare la vostra vita. Bel cielo per la Vergine: uscite di casa, frequentare gente e cogliete le occasioni che vi capitano. Solo le reticenze e le diffidenze non valgano. L’oroscopo si chiude con il Capricorno: i progetti di lavoro sono favoriti in questo periodo, adesso avrete qualche occasione in più… buttatevi!

