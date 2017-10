Pechino Express 2017/ Gli eliminati già noti: l'account ufficiale spoilera l'uscita di Figlia e Matrigna

Figlia e Matrigna

A quanto pare i fan di Pechino Express 2017 oggi hanno il loro bel da fare per dimostrare il disappunto su quello che è successo ieri. La coppia eliminata della settimana è quella formata da figlia e matrigna ma, a quanto pare, i fan e il pubblico che ama commentare sui social l'evento della serata, è rimasto sbalordito quando l'account ufficiale del programma ha annunciato l'eliminazione ancora prima che succedesse in tv. Ieri sera l'eliminazione non è avvenuta a fine puntata ma alla fine della tappa che è ricaduta proprio nel bel mezzo della puntata in onda ieri sera. Fin qui niente di male se non fosse che sull'account ufficiale di Pechino Express era stata già pubblicata la foto della coppia con tanto di annuncio "RT se vi mancheranno" comunicando di fatto la loro eliminazione.

LE POLEMICHE PER L'ANNUNCIATA ELIMINAZIONE

A quanto pare si è trattato di un mancato coordinamento tra la puntata in tv e i social e tutto perché la tappa non è andata come previsto. Al penultimo giorno di gara, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro (questo il nome delle due concorrenti) erano arrivate ultime e nonostante avessero trovato ospitalità sono state escluse dal gioco. Costantino Della Gherardesca armato della sua radio ha annunciato alle coppie che potevano andare avanti nella gara ma mettendo in stand by Figlia e Matrigna e i Compositori. A questo punto arriva la pubblicità ma anche il tweet incriminato sulla pagina Twitter del programma. A quanto pare Raidue ha voluto approfittare degli spot per tenere alta la tensione senza pensare ai social e questo ha creato non poche polemiche. La settimana prossima staremo tutti più attenti ai social e meno alla puntata?

