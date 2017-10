Pechino Express 2017 / Pagelle: quanti ricordi in questo viaggio, lacrime e stanchezza (Quinta puntata)

Pechino Express 2017

Splendida puntata di Pechino Express 2017 ricca di colpi di scena e bei momenti: tra i top di questa serata sicuramente la fase del balletto dei concorrenti che dovevano appunto imparare ed eseguire correttamente una coreografia per poter cominciare la tappa. La prima coppia ad essere formata è state quelle delle clubber, che hanno poi successivamente vinto anche la tappa e conquistato l'accesso in Taiwan in automatico, oltre che un giorno alle terme. Tra i top anche il comportamento degli Amici sempre molto generosi con tutti, anche con chi non se lo merita, e I Maschi, che non si arrendono mai neanche dopo tutti gli ostacoli e le difficoltà che hanno avuto affrontare questa sera. Tra i super top anche un bellissimo e molto emozionante momento "ricordi speciali" per i concorrenti: le coppie in gara, infatti, hanno ricevuto una bella sorpresa dalla produzione di Pechino Express, aprendo una busta contenente delle foto che raccontavano i momenti più importanti ed emozionanti per ognuna delle coppie. Tante lacrime, sorrisi e abbracci: un momento davvero bello, soprattutto una giornata molto movimentata.

I MOMENTI PEGGIORI DELLA QUINTA PUNTATA DI PECHINO EXPRESS

Una puntata molto difficile questo quinto appuntamento con Pechino Express: i concorrenti, infatti, hanno affrontato una tappa molto complicata e dispendiosa da un punto di vista fisico. Tra i momenti più brutti di tutta la puntata sicuramente il comportamento dei compositori, che sono sempre sull'orlo della scorrettezza, maleducazione e inciviltà nei confronti dei loro compagni di avventura. Prima hanno strappato un passaggio agli Amici, portando Alice a vivere un momento di sconforto fino alle lacrime, poi sono stati molto agitati e nervosi durante l'assaggio del Belut. Lo stesso Belut che, come se non bastasse, ha fatto venire il voltastomaco a tutti i partecipanti: si tratta infatti di un nuovo "sodo", ma particolare, perchè è un uovo fecondato cotto, con dentro appunto il pulcino in crescita morto e cucinato. Per i filippini è un piatto molto prelibato, per noi invece è qualcosa di troppo disgustoso. Tra i flop anche la dolora eliminazione a metà gara, toccata a Figlia e Matrigna Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro.

