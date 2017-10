RENEGADES – COMMANDO D’ASSALTO/ Da oggi al cinema il film d’azione con Sullivan Stapleton (5 ottobre 2017)

Sullivan Stapleton nel film Renegades - Commando d'assalto

NEL CAST DEL FILM SULLIVAN STAPLETON

Renegades - Commando d'assalto uscirà in tutti i cinema d'Italia a partire da oggi, giovedì 5 ottobre 2017. E’ un film d'azione del 2017 diretto da Steven Quale (Into the storm, Final destination 5, Inferno di fuoco) ed interpretato da Sullivan Stapleton (300 - L'alba di un imper, Gangster squad, Nella mente dell'assassino), Charlie Bewley (The twilight saga - Breaking dawn parte 2, Like crazy, The outback) e Sylvia Hoeks (La migliore offerta, All the devil's men, Blade runner 2049). Il film è stato scritto e prodotto da Luc Besson (Valerian e la città dei mille pianeti, Il quinti elemento, Leon).

LA TRAMA DEL FILM RENEGADES - COMMANDO D'ASSALTO

Bosnia, fine della guerra in ex-Jugoslavia. Un gruppo di Navy Seals addestratissimi e pronti a tutto è stato finora impegnato in missioni pericolose e segrete, come l'arresto di criminali di guerra. I Seals però si sentono sprecati in una missione di pace, quando quasi per caso scoprono, grazie alla cameriera di un ristorante, la favolosa storia di una grande quantità di lingotti d'oro sepolti sotto le acque. Si tratta di un tesoro abbandonato dai nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale in una banca serba. Tito, piuttosto che consegnare l'oro, preferì allagare l'intera cittadina che ospitare la banca e nascondere il tesoro sotto un lago. Lì l'oro dovrebbe essere rimasto fino ad oggi. Per raggiungerlo i Seals dovranno però scontrarsi sia con i serbi, ancora sul piede di guerra, sia con le strette maglie della burocrazia dell'esercito americano, che non autorizzerà mai un'incursione in territorio nemico alla ricerca di un tesoro che sembra uscito da una fiaba. Il loro obiettivo è in parte arricchirsi e in parte consegnare l'oro ai locali, per aiutare la difficile e costosissima ricostruzione post-bellica.

TRA ACTION MOVIE E HEIST MOVIE

Il film è diviso abbastanza nettamente in due parti distinte. La prima rispetta tutti i canoni del classico action movie, con inseguimenti e scene d'azione, compresa una fuga in carro armato per le strade di Sarajevo. La seconda parte è invece relativa al ripescaggio dell'oro e all'apertura della cassaforte della banca che lo ospita, trasformando la pellicola in una sorta di heist movie d'azione. Fra scene sottomarine e complicati dispositivi di sicurezza analogici, i protagonisti dovranno riuscire a trovare il modo per aprire una cassaforte sigillata da mezzo secolo all'interno di una banca sul fondo di un lago, mettendo in campo ognuno le proprie competenze specifiche ma agendo sempre come un team ben affiatato. Il nome di Luc Besson, produttore e autore della sceneggiatura, dovrebbe essere già una garanzia di buon successo.

© Riproduzione Riservata.