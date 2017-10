Ricky Joe a X Factor 2017 / Video, 'Baila come il Papu': il cantante passa agli Home Visit con la Papu Dance?

Ricky Joe tenta la fortuna a X Factor 11

Ricky Joe a X Factor 2017 sale sul palco per le audizioni dinanzi alla giuria della nuova edizione ed è una grande sorpresa per tutti: è infatti lui tra gli artefici del tormentone Baila como el papu, prodotto da Dj Matrix in collaborazione con gli Autogol e portato al successo grazie ad Alejandro Gomez, calciatore dell'Atalanta. Il nome di Ricardo William Cabrera, per accordi contrattuali preventivamente accettati da lui stesso, non quasi emerso. L’artista vuole riprovarci mettendoci la faccia e per dimostrare tutto il suo talento. I giudici capiscono il tutto e spiegano la loro posizione. Fedez: "Penso di comprendere la situazione. Quello che hai fatto tu non è una canzone, è un contenuto virale".

LA PAPU DANCE SCATENA IL PUBBLICO DI X FACTOR 2017!

Mara Maionchi lo riporta alla realtà esaltando le oltre 12 milioni di visualizzazioni. Levante fa fatica ad immaginarlo nel contesto italiano ed è dubbiosa. Manuel Agnelli afferma: "Ricky Joe un professionista e gli over hanno bisogno di qualcuno che abbia il suo carisma”. Nel suo ingresso nel talent show non vede assolutamente niente di male: anche lui merita una possibilità. Alla fine arrivano ben quattro si per l'artista. Grande commozione per Ricky Joe che non vede l'ora di mostrare il suo talento presentando altri pezzi. Con la sua canzone, tormentone estivo, Ricky Joe fa ballare il pubblico con Baila como el papu e per la prima volta riusciamo ad associare un volto. Tutto da verificare il percorso nel programma ma la possibilità data non deve essere sprecata. (Clicca qui per il video dell'esibizione)

