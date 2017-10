SHAILA GATTA/ Video, il fidanzato della velina mora si allena a ritmo di musica

Shaila Gatta

Mentre Shaila Gatta si prepara con Mikaela Neaze Silva per gli stacchetti di Striscia la notizia, il suo fidanzato Jonathan Gerlo si allena in uno studio di Milano insieme ad altri due ballerini. I tre ballano sulle note del celebre pezzo “Promiscuous” di Nelly Furtado e Timbaland, come mostra un vide pubblicato dal ballerino sul suo profilo Instagram. Tanti i commenti di apprezzamento per la coreografia dei tre ballerini, tra cui uno della nuova velina mora: Shaila ha postato una serie di emoji con occhi a cuore e due mani che applaudono. Pronta la risposta di Jonathan che scrive: “te quiero”, con tanto di cuore ed emoji con le guance rosse. I due ballerini stanno insieme ormai da qualche mese e l’ingaggio di Shaila a Striscia a permesso ai due di ritrovarsi insieme a Milano, prima la bella napoletana viveva a Roma rendendo più faticoso il loro rapporto e obbligandoli a vedersi solo nei weekend. Ora invece il capoluogo lombardo fa da scenario alla loro storia d’amore “sulle punte”.

AMORE SULLE PUNTE

Ricordiamo che nonostante abbiano entrambi partecipato al talent di Amici di Maria De Filippi i due ballerini non si sono innamorati tra i banchi di scuola: Jonathan è stato uno dei ballerino dell’undicesima edizione del programma ed è stato eliminato nel serale da Giuseppe Giofrè, mentre Shaila ha partecipato alla tredicesima edizione dl talent uscendo nella quarta puntata del serale contro Virginia Tomarchio. “Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima”, ha detto la velina mora al settimanale Nuovo Tv. Dopo Amici, ma prima di Striscia la notizia, Shaila ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, I migliori anni e Tale e quale show. Mentre Jonathan ha fatto parte della crew dei ballerini di Emma Marrone nel suo ultimo tour in giro per l’Italia.

