STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Chi ha incastrato Peter Pan? (giovedì, 5 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, giovedì 5 ottobre 2017, le reti del Biscione offrono ai suoi fedeli telespettatori una vasta scelta di programmi che come sempre sono adatti a ogni fascia di età. Apre la serata Canale 5 con il divertente programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti "Chi ha incastrato Peter Pan?", Italia 1 si butta invece in un genere diverso con il film d'azione Edge of tomorrow - Senza domani e Rete 4 anche se propone un altro film lo fa con il genere drammatico. La5 e Iris continuano con la scelta cinema e mandano in onda una commedia e un genere drammatico, restano Mediaset Extra e Top crime a chiudere il carrello dei programmi, uno lo fa con il reality show Grande Fratello Vip e l'altro con una serie tv poliziesca. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5, dalle 21.10 la terza puntata della stagione 2017 del programma di Paolo Bonolis "Chi ha incastrato Peter Pan?", che ha come protagonisti principali un gruppo di bambini. A coadiuvare il conduttore come di consueto c’è Luca Laurenti. Il programma in onda alle 21.10 su Italia 1, è il film d’azione intitolato "Edge of tomorrow – Senza domani", diretto da Doug Liman ed interpretato da Tom Cruise, Bill Paxton, Emily Blunt, Lara Pulver, Noah Taylor, Franz Drameh e Brendan Gleeson. Il film narra la vicenda di un maggiore dell’esercito Usa, William Cage, che opera nel settore delle public relations in quanto è "restio" verso il combattimento. Quando però l’intera Europa viene invasa dagli alieni, anche il maggiore Cage deve forzatamente iniziare a combattere.

Mentre sul campo di battaglia sta cercando di uccidere un essere alieno salta invece in aria. In quel momento il suo corpo entra a contatto con il sangue del nemico e questo fa sì che acquisisca un potere soprannaturale. Ogni volta che Cage si trova coinvolto in uno scontro mortale, dopo essersi risvegliato rivive nuovamente la stessa giornata. Alle 23:30 segue il film poliziesco intitolato "In time". Nel prossimo futuro, la popolazione non invecchia più in quanto il gene che causa l’invecchiamento è stato sconfitto. Le persone pagano con il "tempo" i beni necessari pe cui i ricchi possono vivere in eterno, un giovane povero riesce a mettere le mani su una grande fortuna, ma questo non basta ad evitare la morte della madre e si trova costretto alla fuga, mentre sulle sue tracce si pongono degli agenti che sono chiamati "i guardiani del tempo". Con Olivia Wilde, Justin Timberlake, Johnny Galecki e Amanda Seyfried, e la regia di Andrew Niccol. Un film drammatico, intitolato "La frode", dà inizio alla serata di Rete 4 alle 21.15.

Robertt Miller, un uomo molto ricco, sembra avere successo sia nella vita familiare che negli affari e si appresta a festeggiare i suoi 60 anni. La verità sulla sua situazione è però diversa, in quanto in segreto sta cercando di vendere tutte le attività del suo impero ad un istituto bancario, prima che vengano scoperte le sue frodi. Robert Miller è riuscito a nascondere le sue azioni anche a moglie e figlia ed ha una amante, Julie. Quando tutto sembra andare alla perfezione, un errore fa entrare in scena un detective di New York, Michael Bryer e per Miller inizia una vera e propria corsa contro il tempo. Con Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit Marling, Nate Parker, Cris Eigeman, Larry Pine e Monica Raymund e la regia di Nicholas Jarecki. Segue, alle 23.30, il film drammatico "Il prezzo dell’onore", diretto da Gavin O'Connor ed interpretato da Edward Norton, Jennifer Ehle, Colin Farrell, e Lake Bell. La vicenda è quella dell’uccisione di quattro poliziotti della narcotici di New York durante una sparatoria. I poliziotti uccisi erano sotto il comando di Francis Tierney Jr., il cui padre, Francis Tierney Sr., è il capo dei detective della centrale di Manhattan.

Anche suo fratello Ray fa parte della polizia e conduce le indagini sull’accaduto, ma scopre che si è trattato di un agguato e non delle tragiche conseguenze di un sequestro di stupefacenti. Ray sospetta anche che nell’uccisione possa essere coinvolto un appartenete alla famiglia ed è combattuto tra la lealtà verso la polizia e quella verso la sua famiglia, La 5 presenta, alle 21.10, il film commedia "27 volte in bianco", la vicenda di una ragazza, Jane, che dopo aver svolto il compito di damigella per 27 volte ad altrettanti matrimoni, non è ancora riuscita a trovare l’anima gemella, ed è segretamente innamorata del suo capo. Quando Tess, sua sorella minore riesce a farlo innamorare di lei, Jane inizia a pensare a come cambiare il suo stile di vita. Diretto da Anne Fletcher ed interpretato da Katherine Heigl, Malin Akermann, James Marsden, e Judy Greer. Su Mediaset Extra, alle 21.15, dalla "casa", una nuova puntata alla scoperta delle vicende dei personaggi del "Grande fratello VIP" Su Iris dalle 21.00 il film drammatico, diretto da Ron Howard ed intitolato "Apollo 13", che ripercorre le vicende della navicella spaziale americana e della sua sfortunata missione alla conquista della luna.

Nel film si mette in evidenza la bravura dei tecnici della Nasa ed il grande coraggio mostrato dagli astronauti, che alla fine riuscirono ad evitare che la missione terminasse in tragedia. Nel cast Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, e Gary Sinise. Film in programmazione anche su Italia 2 con inizio alle 21.10. Il film è del genere biografico e si intitola "Jobs", ispirato alla vita del creatore della Apple, dalla sua giovinezza nel nord della California, fino alla nascita della sua azienda, passando anche per il suo viaggio in India. Regia di Joshua Michael Stern, con Ashton Kutcher, Josh Gad, Dermot Mulroney, e Lukas Haas. Su Top Crime, alle 21.10, un episodio della serie poliziesca "Bones" intitolato Lotta per il tutor, con Emily Deschanel, Michaela Conlin, David Boreanaz e T. J. Thyne. La trama dell’episodio riguarda l’uccisione di un giovane "tutor" di una scuola privata.

