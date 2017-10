STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Provaci ancora Prof 7 (giovedì, 5 ottobre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, giovedì 5 ottobre 2017, il palinsesto di casa Rai propone ai suoi affezionati telespettatori, un'ampia scelta di programmi che variano nel genere e che riescono ad intrattenere ogni tipo di pubblico. Ma vediamo una piccola anticipazione di quello che ci apsetta sui vari canali Rai. Rai Uno, propone per la sua prima serata la fiction "Provaci ancora Prof 7" che dovrebbe essere il programma più visto. Rai 2, apre la sua prima serata con il programma di attualità Nemo - Nessuno escluso e Rai 3 lo fa invece con l'interessante miniserie intitolata "The Putin Interviews". Continua la serata Rai con Rai 4 e Rai 5 che mandano in onda un film d'azione e un programma musicale mentre Rai Movie trasmette un film di genere commedia e Rai Premium una fiction. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno alle 21.25 va in onda la fiction in 1° visione "Provaci ancora Prof 7", che vede la professoressa Baudino sempre alle prese non solo con l’insegnamento ma anche con le indagini poliziesche insieme al compagno ispettore di polizia. Nella vita di Camilla Baudino ci sono anche altri problemi, con l’ex marito che si trova solo con il figlio piccolo dopo la morte della compagna Carmen, e la figlia Livia che abita di nuovo con lei dopo aver litigato con il marito rimasto a Londra.

Alle 23.30 un nuovo episodio della trasmissione di attualità "Porta a porta", con Bruno vespa sempre pronto a trattare, con i suoi ospiti in studio, gli ultimi argomenti di cronaca e politica. Su Rai 2, dalle 21.20 inizia "Nemo - Nessuno Escluso", il programma condotto da Valentina Petrini ed Enrico Lucci, che ha visto iniziare la sua seconda stagione appena una settimana fa, e nel quale si cerca di analizzare in dettaglio fatti di attualità, sia italiani che del resto del mondo. Alle 23.30 va in onda "Stracult live show", un magazine di cinema nato da una idea di Marco Giusti e che è condotto da Fabrizio Biggio e Andrea Delogu. Matteo Corradini, insieme a Luigi Di Capua e Luca Vecchi, cioè i "The Pills" sono gli inviati del programma, che andranno in onda in diretta da alcuni cinema romani. In studio invece ci saranno dei critici delle nuove generazioni e molti ospiti, oltre ai puntuali interventi di G Max. Su Rai 3, alle 21.15 una puntata della miniserie intitolata "The Putin Interviews" prodotta dal regista statunitense Oliver Stone, che si è basato su una serie di interviste con il politico russo effettuate dal 2015 al 2017. Nella miniserie sia il politico che il regista interpretano se stessi, con Putin che racconta anche del suo reclutamento da parte dei servizi segreti russi, il KGB.

A seguire il programma di Alberto Angela "Aspettando Ulisse", con inizio alle 23.30. Nel programma il conduttore porta i telespettatori nel suo viaggio di esplorazione che passa attraverso storia, cultura, scienza e cosmo, cercando di dare delle risposte alle domande che vengono alla mente delle persone ogni giorno. Con la regia di Gabriele Cipollitti. Su Rai 4, dalle 21.00, il film di azione intitolato "Kingsman - The secret service", con la regia di Matthew Vaughn ed interpretato da Colin Firth, Mark Strong, Samuel L. Jackson, Michael Caine, Taron Egerton, Geoff Bell, Sophie Cookson, Hanna Alstrom, Jack Davenport e Mark Hamill. Tratto da una miniserie a fumetti il film narra la vicenda di Eggsy, un giovane scavezzacollo che viene addestrato da Harry Hart, un agente segreto, per diventare un "Kingsman", un agente speciale, come lo era stato il padre, per combattere contro un folle che vuole distruggere il mondo. Su Rai 5, alle 21.15, il programma di musica sinfonica intitolato "Lusi e Taverna alla Filarmonica della Scala", nel quale il maestro Fabio Luisi dirige sul podio della Scala di Milano la Filarmonica impegnata in musiche di Richard Strauss, due i poemi in programma, "Don Juan e Ein Heldenleben". Tra i due poemi esibizione al pianoforte di Alessandro Taverna, al suo debutto nel teatro milanese con un concerto di Franz Liszt il "Concerto n. 2 in la maggiore". Rai Movie alle 21,10, il film commedia intitolato "Tutta colpa del vulcano", diretto da Alexandre Coffre ed interpretato da Valérie Bonneton, Albert Delpy, Dany Boon, Constance Dollè, Denis Ménochet e Bérangère McNeese. La vicenda si ispira all’eruzione del vulcano islandese che causò un improvviso blackout dei voli aerei. Due divorziati, sempre in guerra tra loro, devono raggiungere la figlia in Grecia per il suo matrimonio, ma a causa dell’eruzione non possono partire in aereo e quindi si trovano ad affrontare assieme un lungo viaggio in auto, durante il quale ne succederanno di tutti i colori. Su Rai Premium, dalle 19.30 una puntata delle fiction "Lo zio d’america", diretta da Rossella Izzo ed interpretata da Ornella Muti, Christian De Sica, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Eleonora Giorgi e Enzo De Caro. In questa puntata mentre proseguono i preparativi per le nozze tra Lorenzo e Maria, Massimo non può rifiutare di mettere a disposizione degli sposi per il banchetto Villa Ricciardi.

