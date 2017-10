STRAFACTOR 2017 / Torna il talent show parodia di X Factor con i giudici Elio, Jack La Furia e Drusilla Foer

StraFactor

AL VIA LO STRAFACTOR

Dopo il successo dello scorso anno torna StraFactor, il talent show più folle della televisione. In onda dopo le puntata live della decima edizione di X Factor, la prima edizione di StraFactor è riuscita a tenere incollati davanti al televisore fino a notte fonda 476 mila spettatori medi a puntata. Lo scorso anno Elio e Mara Maionchi, affiancati da un ospite diverso per ogni puntata, avevano assistito alle esibizioni di 12 “stravinti” concorrenti scartati alle selezioni nelle precedenti edizioni, firmate Sky, del talent. A trionfare erano stati Cecco e Cipo, che si erano fatti notare durante le selezioni di X Factor 8. Stasera, giovedì 5 ottobre, dopo la puntata di X Factor dedicata alla prima parte dei Bootcamp, parte la seconda edizione di StraFactor in una versione interamente rinnovata. Da quest’anno infatti StraFactor sarà un vero e proprio talent show: con i suoi casting, le sue audizioni fino alla finale durante la quale i giudici incoroneranno il talento più “fuori dalle righe”.

LA CONDUTTRICE E I GIUDICI

Al timone del programma troviamo Daniela Collu, nota anche con lo pseudonimo di Stazzitta, che lo scorso anno ha condotto con maestria la prima edizione dell’irriverente talent oltre che l’Extrafactor. Per quanto riguarda la giuria, ritroviamo l’insostituibile Elio che nel corso della sua lunga carriera da giudice di X Factor ha sempre dimostrato una predilezione per i concorrenti più stravaganti. Elio ha dovuto trovare non uno ma ben due nuovi giudici per sostituire Mara Maionchi (tornata, dopo anni, a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor 11): al suo fianco troveremo Jake La Furia e Drusilla Foer. Il rapper e fondatore dei Club Dogo ha partecipato come ospite a una puntata di StraFactor lo scorso anno, dimostrando di avere un ottimo “intuito” per scovare talenti. L’attrice Drusilla Foer, icona di stile e star del web, avrà il compiuto di portare un tocco di classe nel folle show. Durante le selezioni di StraFaxctor i tre giudici dovranno trovare i dodici concorrenti che si sfideranno in diretta, al termine dei Live Show di X Factor 2017.

