STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti per Greggio e Iacchetti: il servizio più visto, quello di Luca Abete

Striscia la notizia è inarrestabile. Nonostante siano passati 30 anni dalla prima edizione del tg satirico di Antonio Ricci, il programma di Canale 5 non perde un colpo: anche ieri sera, mercoledì 4 ottobre, Striscia si è confermato il programma più visto della giornata con 4.791.000 telespettatori e il 19.08% di share. Alle 21.27 il varietà ha raggiunto un picco di quasi 6 milioni di telespettatori (5.973.432 telespettatori), pari al 23.74% di share. Questa sera alle 20.40 su Canale 5 tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone di una nuova puntata con nuovi servizi. Non mancheranno gli stacchetti delle due veline Shaila e Mikaela e il Gabbino, da quest’anno animato da Rocco Gaudimonte dopo la scomparsa di Gero Cardarelli lo scorso agosto. LUCA ABETE E I COMMESSI SFRUTTATI NELLA SCORSA PUNTATA DI STRISCIA LA NOTIZIA Il servizio di Luca Abete è stato tra i più seguiti della puntata di mercoledì 4 ottobre. A seguito delle numerose segnalazioni l’inviato di Striscia è andato a Napoli per verificare quello lo sfruttamento denunciato da numerosi commessi, sia di piccoli negozi sia di grandi catene: “Questo lavoro qua, il commesso, è l'ultima chance. Non lo consiglierei, perché è schiavismo”. Le paghe non superano i 400 euro al mese per una giornata lavorativa compresa fra le dieci e le tredici ore, mentre un'intera domenica di straordinari è retribuita con soli 4 euro. Luca Abete si è recato alla Confcommercio di Napoli dove sono ampiamente al corrente del comportamento degli esercenti. La funzionaria intervista dall’inviato ha detto che molti di questi negozi fanno leva sulla disperazione della gente per proporre condizioni di lavoro “da brividi”. http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/-com-messi-male_29131.shtml

