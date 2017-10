Samuel Storm a X Factor 2017/ Video, il cantante conquista tutti ai Bootcamp: è il possibile vincitore?

Samuel Storm X Factor 2017

Si chiama Samuel Storm il ragazzo che con sole due esibizioni si è già conquistato la stima dei quattro giudici di X Factor 2017 e del pubblico a casa che lo ritiene ormai un possibile finalista. “Vengo dalla Nigeria. Sono qua in Italia da un anno e nove mesi, ho attraversato il deserto e il mare per arrivare qua”: è con queste parole che Samuel, ragazzo 19enne di origine nigeriana, ha esordito alle audition prima di esibirsi sulle note di The Fire, un pezzo scritto e arrangiato da lui stesso. Una storia la sua che ha commosso i telespettatori, ritrovatisi di fronte a quella che è oggi una frequente realtà. Samuel ha infatti raccontato di essere arrivato in Italia dopo un viaggio durato ben nove mesi, solo per inseguire il sogno di diventare musicista.

IL POSSIBILE VINCITORE?

L'esibizione alle audition ha messo tutti i giudici d'accordo: Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Levante hanno giudicato positivamente sia la canzone proposta dal ragazzo sia il suo timbro vocale. Ma è Fedez che è rimasto particolarmente colpito da lui, tanto da essere vistosamente commosso alla fine dell'esibizione. "Hai un fuoco dentro" è ciò che hanno dichiarato i giudici, fuoco ancor più forte è stato però quello mostrato nel corso della prova data al Bootcamp. Qui Samuel si è esibito in "Skinny Love", lasciando letteralmente tutti senza parole. La sua è una voce unica e il pubblico, così come i giudici, non possono negarlo. Il pubblico intanto è convinto: è proprio Samuel uno dei papabili vincitori di questa edizione di X Factor!

© Riproduzione Riservata.