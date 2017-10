Stefano De Martino fidanzato? / Jeremias Rodriguez rivela la verità al Grande Fratello Vip

Jeremias Rodriguez

Una chiama in confessionale blocca Jeremias Rodriguez e il suo racconto sulla sua vita privata e la storia delal rottura di Stefano Martino. Al Grande Fratello Vip la notte è sempre il momento più interessante visto che vengono a galla una serie di rivelazioni e importanti dettagli sulla vita privata dei concorrenti. Questa volta non è andata proprio così visto che, a prendere la parola è proprio Jeremias Rodriguez che non ha parlato della sua vita ma di quella della sorella Belen Rodriguez, attualmente impegnata con la conduzione di Tu Si Que Vales. Il velo sulla vita privata della bella argentina si è alzato nelle scorse ore quando Jeremias e Cecilia Rodriguez si sono riuniti con Giulia De Lellis e hanno iniziato a parlare del rapporto tra Stefano De Martino e Bélen, attualmente ex marito e moglie con grande pena sa parte dei fan che sperano ancora in una loro reunion.

DALLA ROTTURA ALLA FAMIGLIA ALLARGATA

Secondo quanto rivelano i fratelli Rodriguez sembra che la colpa della loro rottura non è da rintracciare in terze persone ovvero né nei genitori della showgirl, come si era parlato, e né di possibili flirt esterni, ma di una incompatibilità di carattere dovuta soprattutto a Belen e al suo essere complicata e complessa. Belen è autonoma e non chiede aiuto da nessuno e questo la rende poco "gestibile". L'atmosfera cambia quando si parla di quello che è successo dopo la separazione a cominciare dalla fine del rapporto di Stefano con Jeremias (forse perché troppo legato ad Andrea Iannone?) e al fatto che, seppur fidanzato, continui a fare finta di niente solo perché furbo. Ottime parole anche per la famiglia allargata formata da Stefano, Andrea Iannone, Belen e Santiago. Il bambino non ha sofferto della situazione e il pilota sembra pronto a dargli presto un fratellino.

© Riproduzione Riservata.