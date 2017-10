THE PUTIN INTERVIEWS/ Su Rai 3 il film documentario diretto da Oliver Stone (oggi, 5 ottobre 2017)

il film documentario in prima serata su Rai 3

The Putin Interviews, un film di genere documentario che è stata diretta e realizzata da Oliver Stone nel 2017 assemblando varie riprese svolte tra il 2015 e il 2017. Nella versione originale il lungo documentario è stato diviso in quattro parti, mentre in Italia verrà trasmesso in due puntate, la prima è quella di questa sera, introdotta da un commento di Lucia Annunziata. Il titolo del documentario è The Putin Interviews, che vuol dire semplicemente interviste a Putin. Il regista statunitense Oliver Stone ha infatti portato avanti una serie di colloqui con il leader russo Vladimir Putin, che sono raccolte in questo documentario dal grande interesse storico. Negli USA il documentario è stato trasmesso nel giugno del 2017 con le musiche di Jeff Beal, in Italia arriva ora in prima visione assoluta. Oliver Stones non è nuovo a queste operazioni televisive. Anche se è noto soprattutto per i lungometraggi che ha diretto per il grande schermo (ricordiamo solo i più importanti come Platoon, 1986, Nato il quattro luglio, 1989, Snowden, 2016). Nel 2012 aveva infatti diretto la serie tv Oliver Stone - USA, la storia mai raccontata (The Untold History of the United States). Le interviste si sono svolte nell'arco di due anni e in tre differenti location. Sochi, il Cremlino e la residenza presidenziale di Putin a Mosca. Ma ecco la trama del film che va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 21.15.

THE PUTIN INTERVIEWS, LA TRAMA DEL FILM

Il documentario raccoglie le interviste che Oliver Stone, da sempre acuto osservatore delle dinamiche sociali e in particolar modo delle anomalie insite nel sistema americano, ha rivolto a Vladimir Putin, Presidente della Federazione russa, uomo molto controverso ma di indubbio potere. Putin è stato annoverato dalla rivista Forbes nell'elenco delle persone più potenti del mondo. Nelle sue interviste Stones vuole cercare di entrare più a fondo nella sua affascinante personalità, per comprendere se davvero è un nemico, come da sempre l'America dipinge i leader russi, o se è il capo carismatico che invece il mondo sta aspettando.

