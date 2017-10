TOP CHEF ITALIA 2017/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: chi sarà il nuovo eliminato?

Top Chef Italia 2017

Top Chef Italia 2017, il talent show culinario dedicato ai professionisti della cucina, torna in onda questa sera sul Nove. La giuria è formata da nomi d’eccellenza della cucina ovvero Annie Féolde, la prima donna in Italia ad aver conquistato le tre stelle Michelin, lo Chef–Owner di Enoteca Pinchiorri di Firenze, Giuliano Baldessari chef del ristorante Aqua Crua. Ad affiancare i tre giudici ufficiali c’è poi Mauro Colagreco, chef italo-argentino. Nel corso della quarta puntata, ad abbandonare il sogno di poter diventare il Top Chef Italia 2017 è stato il pugliese Giuseppe, risultato il peggiore nel Cook Off. A salvare inizialmente Giuseppe è stata la giuria che lo ha mandato al Final Blade dove ha ritrovato la squadra sconfitta nell’esterna abruzzese. Anche in questo caso, però, Giuseppe non è riuscito a tirare fuori la grinta e il carattere che, uniti al talento culinario, rendono un cuoco il Top Chef Italia. Giuseppe, così, nonostante tutto l’impegno, ha dovuto abbandonare il suo sogno.

DOPO GIUSEPPE, A CHI TOCCA L'ELIMINAZIONE?

Prima di Giuseppe, la stessa sorte era toccata ad Andrea Astolfi di Tuscania, Marco Failla di Vittoria, Federica Atzeri di Cagliari, Michele Elia di Trani, Massimo Biale di Camponogara. A sfidarsi in questa quinta puntata di Top Chef Italia 2017 saranno così Bonetta Dell'Oglio di Palermo, Andrea Fugnanesi di Sigillo, Cinzia Fumagalli di Lecco, Victoire Gouloubi di Sesto San Giovanni, Francesco Germani di Milano, Majda Nabaoui di Modena, Luca Natalini di Borgo a Buggiano, Cristian Orsini di Cori, Matteo Puccio di Spoleto, Fabiana Scarica di Vico Equense. Chi, dunque, riuscirà a continuare l’avventura nella cucina di Top chef Italia 2017? Chi, invece, dovrà dire addio al suo sogno?

TOP CHEF ITALIA 2017, LE PROVE

Top Chef Italia 2017 è giunta alla quinta puntata e in gara ci sono ancora dieci concorrenti. Si tratta di chef professionisti, con una grande esperienza nel settore, pronti a sfidarsi per riuscire a portare a casa il titolo finale che rappresenta un grande traguardo per chi sogna di diventare uno chef stellato e conosciuto ovunque. Per riuscire a vincere, i concorrenti dovranno sfoggiare tecnica, fantasia e capacità di tenere fronte a problemi improvvisi che, nella cucina, non mancano mai. Una delle novità della nuova edizione di Top Chef Italia 2017 è il coinvolgimento dei giudici che, per la prima volta, hanno le “mani in pasta”. In alcune prove, infatti, i concorrenti dovranno sfidare il talento culinario dei giudici stellati, pronti a distruggere con una sola parola le loro sicurezze. Il montepremi che il Top chef Italia riuscirà a portare a casa è di 50mila euro.

Settimana dopo settimana, le prove a cui sono sottoposti i concorrenti stanno diventando sempre più complicate. Gli chef professionisti, dunque, sono chiamati a lavorare duramente per portare a casa vittorio, titolo e montepremi. Quali prove, dunque, dovranno affrontare i dieci concorrenti ancora in gare per non essere eliminati e conquistare un posto nella sesta puntata? Lo scopriremo questa sera sul canale Nove.

