TUTTA COLPA DEL VULCANO/ Su Rai Movie il film con Dany Boon (oggi, 5 ottobre 2017)

Tutta colpa del vulcano, una commedia francese del 2013 che è stata diretta da Alexandre Coffre (Un amico molto speciale, Borderline, Ming d'Or) ed interpretata da Dany Boon (Giù al Nord, Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, Un tirchio quasi perfetto), Valerie Bonneton (Piccole bugie tra amici, Benvenuti ma non troppo, Tutti pazzi in casa mia) e Denis Menochet (Bastardi senza gloria, Special forces - Liberate l'ostaggio, Nella casa). La trama del film, pur essendo completamente di fantasia, prende spunto da un fatto reale, ovvero l'eruzione di un vulcano islandese che, nel 2010, bloccò il traffico aereo di tutta Europa. Tutta colpa del vulcano, che va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 21.10, è stato un sonoro flop a livello commerciale. Costato 25 milioni di euro, ne ha incassati solo 17 in tutto il mondo. Il film si è rivelato un insuccesso particolarmente scottante soprattutto in patria, dove Danny Boon è molto amato. Per l'attore, diventato noto in tutta Europa dopo il successo di Giù al Nord, di cui era anche sceneggiatore, produttore e regista, si è trattato del secondo flop consecutivo. L'anno precedente infatti Un piano perfetto, film che lo vedeva protagonista, era già passato praticamente inosservato ovunque. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TUTTA COLPA DEL VULCANO, LA TRAMA DEL FILM

Alain (Danny Boon) e Valerie (Valerie Bonneton) sono divorziati e non si sopportano più. Quando la loro figlia Cecile (Berangere McNeese) decide di sposarsi in una cittadina in Grecia i due si ritrovano sullo stesso aereo, entrambi in viaggio verso la stessa destinazione. Poco prima della partenza però, tutti i voli vengono improvvisamente annullati. L'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull ha prodotto una nube di fumo e cenere che oscura il cielo di tutto il Nord Europa e costringe a terra tutti velivoli europei. Quando scopre che Valerie affronterà il viaggio in autobus, Alain decide di noleggiare un'auto, pur di non dover fare il viaggio con lei. Purtroppo dovrà concedere un passaggio alla ex moglie, con cui affronterà la lunga traversata dell'Europa per giungere in Grecia. Durante il lunghissimo ed estenuante viaggio i due vivranno numerose disavventure ma, gradualmente, scopriranno di trovarsi ancora bene insieme.

