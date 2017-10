UNA VITA / Cayetana abbandona la madre: la dark lady non si smentisce!

Una Vita

Cayetana è da sempre la dark lady della telenovela Una Vita: in passato la donna si è macchiata dei peggiori crimini, che non hanno risparmiato neppure le persone a lei più care. Dalla piccola Carlota, morta a causa di un avvelenamento, allo stesso German, colui che la donna amava (anche se a modo suo). E sembra proprio che anche Fabiana non sarà da meno: dopo essersi autoaccusata dell'omicidio di Ursula, proprio per salvare la figlia dall'inevitabile arresto, la domestica sarà costretta a rendersi conto di essere rimasta sola, come mai accaduto in passato. Il commissario Valle, infatti, informerà Ursula che Cayetana non ha intenzione di pagarle un avvocato, fatto che potrebbe causarle una grave e sicura condanna. Ed in effetti, mentre la madre si troverà in carcere in preda alla disperazione più totale, Cayetana avrà ben altro a cui pensare ovvero a rifarsi bella, proprio come Teresa le ha consigliato.

Una Vita: Cayetana abbandona la madre e pensa al suo futuro

Chi pensa che Cayetana sia cambiata, dovrà fare i conti con la triste realtà dei fatti. Neppure l'amore di una madre ha addolcito la terribile donna, che ha abbandonato Fabiana al suo triste destino: non gli pagherà un avvocato, fatto che ha spinto la domestica a dubitare sulla sua decisione di autoaccusarsi per l'omicidio di Ursula. Potremo dunque continuare a sperare che Cayetana venga finalmente punita per i suoi crimini, ma nel frattempo dovremo assistere alla realizzazione del suo grande desiderio: cancellare le ferite al volto causate dall'incendio all'interno del suo appartamento. Per questo, lei e Teresa si prepareranno per recarsi dal dottore che dovrà provvedere al difficile intervento chirurgico, ma prima di allora le due donne verranno raggiunge da una misteriosa lettera anonima diretta proprio a Cayetana: cosa riporterà tale missiva? E soprattutto, chi sarà il suo mittente?

© Riproduzione Riservata.