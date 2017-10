Un posto al sole: Marina prova ancora qualcosa per Roberto Ferri?

Un posto al sole

Le sorprese non finiscono mai a Un posto al sole, soprattutto se parliamo di una delle coppie più complicate della soap partenopea. Marina e Roberto si sono lasciati e ritrovati più volte in passato e anche di recente, hanno posto fine al loro matrimonio pochi mesi dopo le promesse da loro scambiate in Municipio. Ma chi pensa che tra loro possa essere già arrivata la parola fine farà bene a non esserne troppo convinto: nella puntata di questa sera, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa, vedremo Marina ritrovarsi a brindare in costiera insieme alla persona a dir poco 'improbabile'. Di chi si tratterà? Sarà proprio il Ferri, con il quale continua a nutrire un rapporto di odio - amore? Dopo avere vissuto qualche ora spensierata, la Giordano farà ritorno a casa dove si troverà davanti ad un Matteo, sempre più misterioso. L'uomo nasconderà qualcosa di grave, ma fino a quando potrà evitare di parlare in modo chiaro con l'amata?

Marina brinda con il nemico, Patrizio trova un compromesso?

Insieme alle vicede di Marina, che sembra essere nuovamente in crisi con Matteo, oggi a Un posto al sole assisteremo ancora al complicato percorso di Patrizio a 'Chef Parade'. Il figlio di Ornella ha rinunciato a troppe cose per inseguire il suo sogno e ora non può smettere di lottare, a causa della rivalità con Max Peluso. Per questo l'aspirante chef deciderà di correre ai ripari prima che sia troppo tardi e penserà di chiedere l'aiuto all'unica persona in grado di permettergli di raggiungere la vittoria. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Asia, che potrebbe aiutarlo ad evitare un nuovo scontro con Max Peluso. Ma fino a che punto Patrizio sarà pronto al compromesso? Non dimentichiamo che Rossella prova una forte gelosia per Asia e non ne ha tutti torti, considerando che la giovane ha già scambiato un bacio appassionato con il suo ex spasimante. La questione potrebbe dunque portare ad una nuova imminente crisi tra Patrizio e Rossella?

© Riproduzione Riservata.