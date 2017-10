Uomini e Donne/ Anticipazioni, Claudio Merangolo stupisce Alex, e il web sospetta... (Trono Classico)

Claudio Merangolo,Uomini e Donne

Con le prime esterne tra i tronisti del Trono Classico iniziano a spuntare anche le prime preferenze. È così anche per Alex Migliorni, il nuovo tronista gay di Uomini e Donne, che ha puntato due corteggiatori in particolare: Claudio e Matteo. Se per il secondo ha però avuto qualche prima critica, per Claudio Merangolo finora ci sono stati solo grandi complimenti. Se anche Mario Serpa, nuovo opinionista del Trono Classico, si è complimentato con Claudio, Alex ha palesemente dichiarato che per ora è proprio con lui che si è trovato meglio. Ma il corteggiatore non è da meno ed ecco che infatti arrivare la prima dedica per Alex. Si Instagram, Claudio infatti scrive: "Ho rotto due bicchieri, ho pestato una cacca, non va l'acqua calda, ho perso 50€, ho una discarica di catarro e nella testa ho un.. orsetto", quest'ultima parola - che viene rappresentata con l'emoticon dell'animaletto in questione - sembra palesemente riferita al tronista, ormai noto per la sua dolcezza e per il suo essere un pò introverso.

PRIME CRITICHE PER CLAUDIO MERANGOLO

Un gesto che farà sicuramente piacere al tronista ma che sul web solleva qualche sospetto. C'è chi infatti crede che queste dimostrazioni di affetto così "immediate" e quindi dopo solo due esterne passate insieme siano eccessive. E se le prime critiche sono arrivate dal rivale di Claudio, Matteo, nuove arrivano direttamente dal web. Qui c'è infatti chi scrive: "Pensiero carino, ma innamorarsi così in fretta e in tv mi sembra alquanto improbabile" e ancora "Penso che tutto questo interesse ... dopo 2 esterne mi sembra eccessivo...Poi posso sbagliarmi chi lo sa'...". Che l'impressione, condivisa da molti telespettatori, corrisponda alla realtà?

