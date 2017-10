Uomini e Donne/ Anticipazioni, Marco a Gianfranco: "Ora te la ciucci!", Gemma non ci sta... (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, ha esordito con l'appello di Emy alla ricerca di un cavaliere. L'appuntamento non si è aperto con il consueto filmato ma Gemma Galgani ha voluto immediatamente confrontarsi con Tina, Marco e Gianfranco. Dopo la fine della relazione con Firpo, la dama torinese ha incominciato a frequentare Gianfranco, anche lui di Torino e molto più giovane di lei. Di seguito, anche il nuovo siparietto-scontro con Tina, ha catalizzato l'attenzione dei presenti. La Galgani non è più disposta ad essere trattata in maniera inadeguata: “Tu continui ad attaccarmi sul fatto dell'età perché io frequento delle persone più giovani... - esordisce Gemma - sono state loro a dare il numero e non sono stata io. Non corro dietro a nessuno! Anche Anna frequenta cavalieri più giovani ma su di lei non si dice nulla”, conclude la dama, invitando l'opinionista a rivedere il suo modo di pensare e accusandola di scarsa credibilità. “Tu parli di credibilità? Ogni tre minuti d'innamori di uno...”, sbraita Tina.

Trono Over, il nuovo scontro è servito: Gemma contro tutti!

“Io ho le stesse possibilità delle altre... se rido sono falsa, se piango faccio i drammi. Ho avuto delle storie importanti e tu hai fatto la pagliaccia”, ha continuato ancora Gemma nello studio di Uomini e Donne. “Quello che hai fatto tu non l'ha fatto nessuna”, ha chiosato in replica la Cipollari. Contro la Galgani, anche Valentina, Anna e naturalmente Graziella. Di seguito, durante il suo confronto con Marco e Gianfranco, le cose non sono di certo migliorate. Firpo è stato accusato di essere tornato acido come un tempo. Di riflesso, il genovese ha svelato che quando veniva in clinica durante il suo ricovero, ha perfino pensato che lo facesse solo per fare parlare di lei e finire sulle copertine dei settimanali: “Io non la volevo!”, ha affermato più di una volta. In ultimo Gianfranco, con una tranquillità serafica, ha confessato di aver fatto un passo indietro dopo lo sguardo “intimidatorio” di Marco nel corso della precedente puntata: “Quando l'ho baciata ho visto la tua faccia... ed io ho rotto le uova, sono innocente!”, esordisce Gianfranco dopo che Firpo, ironicamente aveva affermato: “Eh no... Adesso te la ciucci!”. Il 54enne nonostante le polemiche poi, non ha cambiato idea ed ha parlato solo di amicizia tra di loro: la relazione è già finita!

