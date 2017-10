Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Graziella e Manfredo, colpo di scena in studio! (5 ottobre 2017)

Uomini e Donne, trono over

Oggi su Canale 5 tutti sintonizzati per una nuova puntata di Uomini e Donne che vedrà in onda ancora dame e cavalieri del Trono Over. Dopo i saluti di Beppe Fiorelli, si riparte con Titti. Titti ha infatti tre spasimanti: Alessandro, Ruggero e Manfredo. Proprio quest’ultimo chiede a Graziella di non parlare di lui con le nuove conoscenze. Tutto ciò accende una discussione in studio che coinvolge anche Emy. Quest'ultima accusa Graziella di essere innamorata di Giorgio. Titti con Riccardo si è sentita spesso ma lui ammette di essersi sentito anche con Graziella, Rita, e Valentina, la quale non apprezza. Titti pensa di incontrarlo magari per un aperitivo, occorre però più tempo. Di Alessandro, 40 anni, ha apprezzato la maturità e la galanteria ma la differenza di età è un problema. Lei ne ha 56 ed ha un figlio che ha quasi la sua età. Lui vorrebbe uscire a cena.

UN BALLO CHE SORPRENDE TUTTI

Successivamente si apre il collegamento con la diretta Facebook per le offerte lavorative e la ricerca di persone viste solo una volta. Valeria cerca Adriano, una ragazzo che lavora in Trenitalia e lo ha conosciuto il 19 agosto dello scorso anno. La signora Gioia, chef e titolare di un ristorante di futura apertura in via del Tritone, offre lavoro e cerca quattro camerieri di sala e due cuochi “capopartita” e un maitre di sala e anche due bartender, quindi un manutentore. Flavio, torinese di 27 anni, colleziona memorabilia della Coca Cola e cerca “bottoni” insegne rotonde della celeberrima bibita. Finita la diretta si ritorna su Titti. Dopo aver sottolineato che qualche imbarazzo ci sarebbe anche nell’intimità eventuale, decide di chiudere con lui ma in amicizia e si scusa per averlo tenuto in attesa. Si presentano Toni e Giancarlo che si definisce “baglioniano” e difficile da gestire. Con grande sorpresa Graziella si riappacifica con Manfredo e ballano insieme.

© Riproduzione Riservata.