Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over 5 ottobre: Gemma Galgani e Tina Cipollari star

trono over, Uomini e donne

Come vi avevamo già annunciati nei giorni scorsi oggi, 5 ottobre, i senior del trono over di Uomini e donne torneranno in studio per una nuova registrazione. Gemma Galgani tornerà ad aprire la puntata raccontando i suoi ultimi drammi dopo quello che sta succedendo con i suoi uomini. La dama torinese sembra essere ormai la tronista e i suoi uomini i corteggiatori, o presunti tali. Dopo le discussioni con Marco Firpo, il rilancio di Giorgio Manetti convinto che la sua ex baci in modo magnifico, e il due di picche da parte di Gianfranco, cosa succederà alla bella dama? A quanto pare anche la nuova registrazione accenderà i riflettori sulla dama torinese ma, soprattutto, sulle sue rivali ovvero Tina Cipollari, che sicuramente avrà altro da sottolineare, e Graziella Montanari, sempre pronta a notare i presunti ritocchi. Sarà lo stesso anche oggi?

DALLE LITI ALLA DIRETTA FACEBOOK, COSA VEDREMO?

Altra storia per Sossio Aruta e la bella Manila. Il Re Leone è pronto a passare avanti e nei giorni scorsi lo abbiamo visto avvicinarsi molto alla new entry del programma (già volto noto in passato) per un'amicizia approfondita. Le cose tra loro stanno andando avanti nonostante quello che è successo in passato al calciatore in questo stesso studio, cosa sarà accaduto in questi ultimi giorni? Avranno avuto modo di vedersi? Nella registrazione fissata per oggi pomeriggio saranno ospiti altri telespettatori pronti per la diretta Facebook. Alcuni di loro cercheranno persone (vecchie o nuove conoscenze) e altre saranno lì per offrire o cercare lavoro. La diretta Facebook è stata annunciata per dopo le 16.00, cos'altro vedremo?

