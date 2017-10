Veronica Angeloni VS Simona Izzo / E’ guerra al Grande Fratello Vip: accuse al veleno tra le ex amiche

Veronica Angeloni e Simona Izzo

E’ finita l’amicizia tra Veronica Angeloni e Simona Izzo. La pallavolista e la regista della casa del Grande Fratello Vip 2017 sono state le protagoniste di una discussione pesante nata dalla nomination fatta da Veronica. Simona, infatti, è convinta di essere stata nominata dalla Angeloni perché quest’ultima era sicura che anche lei l’avrebbe nominata.Per paura di un tradimento, così, la sportiva avrebbe deciso di ripagare Simona con la stessa moneta. Veronica, però, nega e assicura di averla nominata perché voleva una sua reazione e voleva capire se la Simona Izzo che ha conosciuto è una persona vera o falsa. "Non ho mai detto che ti avrei nominata perché pensavo mi nominassi, no ragazzi io esco e me ne vado a casa. Te lo giuro sulla mia vita, sulla mia famiglia. Non ho mai pensato minimamente di nominarti per paura che lo facessi tu. Simona mi spaventi" – ha spiegato Veronica che poi ha aggiunto – “Se ti ho nominato è per ottenere una reazione perché mi stavo affezionando e avevo paura di prenderlo nel cu** da te. Io avevo paura che tu potessi recitare, volevo capire se mi volevi bene davvero. […] Non me ne frega niente del tuo perdono se non ti fidi di me. Io gioco a pallavolo non ho bisogno di essere amica di nessuno”. Simona Izzo, però, è sempre più convinta e ha chiesto di poter vedere la registrazione del momento. Delusa dall’atteggiamento della pallavolista, poi, la Izzo ha aggiunto: “Ma mi hai fatto andare in nomination, non puoi colpire alle spalle una persona per capire se ti vuole bene".

LUCA ONESTINI DALLA PARTE DI SIMONA IZZO

Ad assistere alla pesante discussione tra Veronica Angeloni e Simona Izzo è stato Luca Onestini che, a sua volta, da quando i due gruppi sono stati riuniti in un’unica casa, ha preso le distanze da Veronica. L’ex tronista di Uomini e Donne, nell’ascoltare le parole delle coinquiline, ha preso le difese della regista. “Simona Izzo non si aspettava assolutamente la tua nomination, né che avevi detto certe cose. La notte le hai detto una motivazione falsa, quindi anche lì una bugia. Finisce la nomination e ti vedo tornare da lei, piangere e abbracciarla. Il bacio di Giuda” – ha affermato Luca che non ha rinnegato di essere infastidito dall’atteggiamento di Veronica. Delusa da Simona Izzo ma anche da Luca Onestini, Veronica Angeloni è poi tornata dal resto del gruppo pronunciando delle frasi destinate a far rumore: “Simona Izzo vince il GF Vip, piano piano ci manda a fan**lo tutti. Ce lo sta mettendo nel cu** a tutti. Ha detto che io lunedì le ho detto ‘Ti voto perché avevo paura mi votassi'. Io non sono pazza, queste cose non le ho mai dette. Chiedo scusa umilmente a Carmen Di Pietro, aveva ragione. È un'attrice, recita".

© Riproduzione Riservata.