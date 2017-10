WANDA NARA E MAURO ICARDI IN CRISI?/ Un video preoccupa i fan, ma la coppia vola in Argentina

Wanda Nara e Mauro Icardi (Twitter)

Mauro Icardi e Wanda Nara sono una delle coppie più celebri del mondo del calcio: lui capitano dell'Inter e bomber della Nazionale argentina e lei moglie, madre e sua manager. Da quando stanno insieme i due non hanno mai avuto problemi a postare la loro vita privata sui social, ma gli ultimi giorni è circolato sul web un video che ha preoccupato i fan della coppia: nel breve video, realizzato da un fan per le strade di Milano, si vede l'attaccante neroazzurro scansare Wanda Nara intenta a dargli un bacio. Ma non è tutto. La bella argentina ha pubblicato un tweet, poi velocemente rimosso, in cui chiedeva al marito di darle conferme sul suo amore: "You love me? @MauroIcardi?”. La domanda non ha ricevuto risposta. Moglie e marito però hanno pubblicato sui propri canali social un selfie scattato sul volo che stava portando Maurito in Argentina per raggiungere la sua Nazionale. Si è trattato solo di una giornata storta tutto è tornato alla normalità tra i coniugi Icardi?

WANDA NARA RECITA IN UN FILM

Secondo la stampa argentina uno dei possibili motivi di crisi tra i due sarebbe la decisione di Wanda di recitare in un film che parla di abusi sui minori. Le riprese del film dovrebbero iniziare a maggio in Argentina, portando quindi la bella Wanda lontana dalla sua famiglia per un po’, cosa che al capitano dell’Inter non piacerebbe per niente dati gli impegni di fine campionato con l’Inter e i Mondiali che inizieranno a giugno in Russia. Quel che è certo è che in questi giorni in Argentina, Wanda non è andata solo per accompagnare il marito ma anche per conoscere meglio il progetto del film: sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto del copione.

© Riproduzione Riservata.