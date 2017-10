X Factor 11 / Bootcamp: puntata 5 ottobre 2017, diretta e anticipazioni. Le categorie dei giudici

X Factor 2017

C'è enorme attesa per la prima puntata dedicata ai Bootcamp di X Factor 2017. L'11esima edizione del talent show di Casa Sky, vedrà ancora una volta scendere in campo tutti i talenti che hanno già passato il primo step dedicato alle audizioni. Nella giornata di oggi, giovedì 5 ottobre, a partire dalle prima serata, si riaccenderanno i riflettori puntati su Sky Uno HD, dalle 21.15 circa in poi. Questa nuova fase del programma si dividerà in due puntate, la prima di questa sera e la seconda il prossimo giovedì. Successivamente, sarà la volta dell'unica puntata degli Home Visit per poi dedicarsi interamente ai Live. La seconda fase delle selezioni, sarà presentata ancora una volta da Alessandro Cattelan che, durante queste fasi “preparatorie” del programma, svolge un ruolo marginale ma sicuramente efficace, sostenendo i giovani artisti e offrendo loro momento di sfogo e distrazione. I Bootcamp, saranno divisi in due parti anche per quanto riguarda i giudici attualmente in gioco.

X Factor 2017, al via i Bootcamp di Fedez e Manuel Agnelli

La prima puntata dei Bootcamp di stasera, sarà infatti dedicata alla scelte di Fedez e Manuel Agnelli. Il prossimo giovedì invece, spazio per le donzelle del programma: Mara Maionchi e la new entry Levante. Terminate ufficialmente le Audizioni, i quattro giudici del programma si sono ritrovati presso le Gallerie d'Italia di Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, per la fase di ulteriore scrematura dei talenti. Prima dell’inizio della nuova fase di X Factor, per la prima volta nella storia del programma, Alessandro Cattelan annuncerà anche la categoria di cui ogni giudice che avrà il compito di fare da maestro nella gara di questa 11esima stagione. Gli Under Uomini (ragazzi tra i 16 e i 24 anni) verranno diretti dal rapper milanese Fedez. I Gruppi (formazioni musicali composte da almeno due persone) saranno seguiti da Manuel Agnelli che, da perfetto frontman di una band di successo, saprà perfettamente cosa fare per portare al successo i giovani sotto la sua ala protettrice. Per scoprire le assegnazioni delle altre due categorie (Over e Under Donne), bisognerà attendere la prossima settimana quando scenderanno in campo Mara e Levante.

Ripartono anche Strafactor e X Factor Daily

Il Bootcamp rappresentano una fase molto difficoltosa ed emozionante del programma, con l'assegnazione delle sedie (che dalle sei dello scorso anno sono state ridotte a cinque). Ogni giudice infatti, avrà la possibilità di portare avanti solo 5 talenti che di diritto, passeranno agli Home Visit. Le sedie conquistate man mano, potranno essere consegnate a qualcun altro nel corso dell'intera serata. Saranno solo venti i talenti che passeranno alla fase successiva prima dei Live. Alessandro Cattelan, anche in questo nuovo step del programma, rimarrà nel backstage per incoraggiare i concorrenti ancora in gara. Questa settimana inoltre, si apriranno anche le selezioni di Strafactor, con la giuria composta da Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer. Il loro compito sarà quello di trovare 12 concorrenti che gareggeranno in diretta in un vero e proprio “show nello show” condotto da Daniela Collu. Il prossimo 20 ottobre invece, ripartirà anche X Factor Daily, striscia quotidiana, guidata ancora una volta da Aurora Ramazzotti.

