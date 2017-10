ALESSANDRA MUSSOLINI/ La sua posizione sull’apologia di fascismo e sugli immigrati (Matrix Chiambretti)

Matrix Chiambretti 2017

LA POSIZIONE SULL’APOLOGIA DI FASCISMO

Ritorno l’appuntamento con la trasmissione Matrix Chiambretti. Un ritorno all’insegna dell’universo femminile ed in particolare con una serie di ospiti femminili tra cui l’onorevole Alessandra Mussolini la quale sarà protagonista di una lunga intervista ‘guancia a guancia’. Recentemente la Mussolini è stata al centro dell’attenzione pubblica per aver duramente contrastato la proposta di legge del PD per punire l’apologia di fascismo. Nel corso del programma Fatti e misfatti ha dichiarato: “Il testo addirittura parla di reclusione se vengono diffuse immagini inerenti il fascismo. Ci sono tante cose importanti da fare in Italia e siete andati a fare una cosa provocatoria e assurda che non c’entra nulla con la storia, con la violenza che accade ogni giorno, e che vuol vietare il diritto che ho al ricordo”.

ALESSANDRA MUSSOLINI E LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE

Sempre a Fatti e Misfatti, la Mussolini ha quindi voluto fare un esempio esaustivo di quello che potrebbe comportare l’approvazione della legge, mostrando una foto del nonno Benito Mussolini. La parlamentare ha quindi affermato: “Io, per esempio, se mostro la foto mi becco due anni e sei mesi perché c’è la variante mediatica. Quando la gente per strada mi chiede di autografare una foto cosa succede, mi arrestano? Non posso più andare in giro? Ma perché non mandano in galera quelli che veramente rubano, stuprano e delinquono”. Altra tematica che vede in prima linea la Mussolini è quella relativa agli immigrati. La rappresentante di Forza Italia dopo un servizio del Tg24 di Sky in cui si parlava di una casa occupata da profughi ha immediatamente pubblicato un messaggio polemico su Twitter prendendo di mira il centrosinistra: “Guardi su @SkyTG24 servizio su immobile occupato a Bari da 60 profughi e vedi dietro al "profugo" manifesto sinistra antagonista: che dire?”.

