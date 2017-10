AMERICAN HORROR STORY 7, CULT/ Il terrore mascherato da clown. Anticipazioni del 6 ottobre

American Horror Story 7: Cult, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7: CULT, LA SERIE

La Fox apre il sipario su American Horror Story 7, il capitolo Cult della serie antologica targata Ryan Murphy. A partire dalle 21.00 di oggi, venerdì 6 ottobre 2017, andrà in onda la premiere dal titolo "La notte delle elezioni". Nel cast ritroveremo due dei volti più storici dello show, Sarah Paulson e Evan Peters, che in questa nuova stagione rivestiranno rispettivamente i panni di Ally e Kai. La Paulson impersonerà una donna colpita da numerose paure e fobie, a partire dalla clourofobia. Si tratta della paura atavica dei clown e dei pagliacci, una fobia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Al suo fianco ci sarà Alison Pill nel ruolo di Ivy, sua compagna di vita e donna che ha sposato, con la quale condivide l'affidamento di un bambino. Kai Anderson rappresenta invece il villain di questo nuovo capitolo, un uomo folle e razzista, xenofobo e manipolatore, che impiegherà poco tempo prima di aizzare i seguaci della sua setta contro la popolazione americana. Per la prima volta, Murphy abbandona inoltre le note più paranormali dei precedenti segmenti narrativi per dedicarsi ad una stagione piena di collegamento con lo scenario politico americano. La trama ruoterà infatti attorno alle elezioni presidenziali ed all'insediamento di Donald Trump, affacciandosi in un territorio in cui paura e violenza saranno all'ordine del giorno. Va sottolineato che un aspetto della trama di American Horror Story 7 verrà dedicato all'omofobia ed alle paure in generale, per una delle stagioni più crudeli e traumatiche dello show. Una particolare attenzione va prestata ad un altro membro del cast, che troveremo nei panni di guest star. Si tratta di Chad Bono, figlio della celebre cantante Cher. L'attore transgender ha fatto discutere molto di sé in passato per via del suo annuncio di voler accedere alle operazioni di cambio di sesso, dando modo a Cher di parlare del loro rapporto e della sua vita familiare. Si aggiunge al cast per un'apparizione lampo anche l'attrice e sceneggiatrice americana Lena Dunham, vincitrice di due Golden Globe grazie alla serie tv Girls, in cui ha assunto il ruolo di protagonista e regista. Al fianco dei due protagonisti troveremo inoltre altri nomi importanti del piccolo schermo e della serialità americana, da Billie Lourd (Scream) a Cheyenne Jackson, quest'ultimo presente anche nella stagione precedente di Ahs. Ci saranno anche Colton Haynes (Teen Wolf), Adina Porter (The 100) e John Carroll Lynch, che abbiamo imparato a conoscere nei panni del famigerato e folle Twisty il Clown. Dato che una grande fetta della trama si concentrerà sui clown e sulla loro crudelta, il ritorno del suo personaggio non poteva che essere una delle grandi attese dei fan dello show.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 OTTOBRE 2017, EPISODIO 1 "LA NOTTE DELLE ELEZIONI"

Durante l'annuncio del nuovo Presidente americano, Ally si trova in casa ad assistere all'evento in compagnia della sua famiglia e rimane sconvolta dall'ascesa al potere di Donald Trump. La donna teme infatti che la propria omosessualità e la sua vita coniugale con Ivy diventino motivo di bersaglio da parte degli altri cittadini. Kai invece non può che essere felice del buon fine dell'elezione, dato che Trump rappresenta al meglio i suoi stessi ideali. Più tardi, Ally dovrà fare i conti con la propria paura dei clown quando scoprirà che il figlio Oz sta leggendo un fumetto con protagonista Twisty, motivo che la spingerà a ritornare di nuovo in analisi. Il giorno seguente, Kai fa un lungo discorso di fronte al consiglio cittadino ed espone le sue idee terrificanti su come la paura possa aiutare ad avere un maggior controllo delle persone. Le sue parole non fanno che sollevare contrasti con i presenti, che finiscono per additarlo come razzista e lo spingono ad allontanarsi. Pieno di rabbia, aggredisce poi un gruppo di ispanici, da cui verrà picchiato duramente. Le paure di Ally riguardo ai clown non faranno invece che aumentare, soprattutto quando il tutto verrà alimentato da alcune visioni. Anche se la donna confiderà tutto ad Ivy, quest'ultima inizierà a temere che la lucidità della moglie sia ormai compromessa.

