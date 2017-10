BELEN RODRIGUEZ / Sul fidanzato Andrea Iannone: "Non riusciamo a stare l'uno senza l'altro"

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista ad Alberto Dandolo per Dagospia parlando di sé stessa, del suo difficile arrivo in Italia oltre che dei più grandi amori della sua vita. Le sue parole sono in edicola anche su settimanale Oggi e chiariscono, quanto già Cecilia aveva ammesso durante una chiacchierata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Colei che oggi è una modella famosa e affermata anche oltre i confini italiani, aveva lasciato l'Argentina soltanto con 180 euro in tasca. Successivamente è riuscita a raggiungere quel successo che aveva tanto desiderato, incontrando anche il vero amore. E proprio questo sentimento per lei "è un sentimento solo. Universale. Indivisibile. Sempre lo stesso. Io amo Andrea. Punto. Amo Andrea come ho amato quei pochi uomini con cui ho avuto relazioni serie". Ma nonostante questo sentimento che le lega al pilota della Suzuki, non esistono tra loro progetti matrimoniali: "Ho sempre pensato che il matrimonio possa e debba essere celebrato una sola volta. Sarebbe da incoscienti ripetere una esperienza in cui si è consumato un fallimento… Una storia d’amore è già in sè un progetto". Nonostante il rapporto con Iannone sia caratterizzato da alti e bassi, Belen chiarisce che "stiamo sempre insieme e non riusciamo a stare l’uno senza l’altra".

BelenRodriguez, tra amore e i progetti per il futuro

Nell'intervista in edicola sul settimanale Oggi, Belen Rodriguez parla anche del suo rapporto con Stefano De Martino e il desiderio di dare la maggiore serenità possibile al piccolo Santiago, creando una famiglia unita nonostante il divorzio: "È da persone civili mantenere un rapporto di rispetto e d’affetto per il bene di nostro figlio. Stefano sarà sempre nella mia vita perché c’è Santiago, la cosa più grande e più bella che ho". La conduttrice di Tu sì que vales ha quindi chiarito che all'inizio era stato difficile ritrovare l'equilibrio con il ballerino di Amici, soprattutto visti i tentativi andati a vuoto di avvicinarsi a lui. Ma dopo le iniziali sofferenza, la ragione ha avuto la meglio e tra loro le divergenze sono state definitivamente accantonate.

