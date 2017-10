Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni sesta puntata: chi sarà eliminato? (oggi 6 ottobre)

Bake Off Italia

Stasera, venerdì 6 ottobre 2017, torna il nuovo appuntamento con Bake Off Italia 2017. Gli aspiranti pasticceri, saranno nuovamente alle prese con i Dolci in Forno oppure punteranno ancora al salato? La scorsa settimana per esempio, i concorrenti in gioco si sono imbattuti sul salato realizzando la pizza di Gino Sorbillo. Ed infatti, il tema principale dell'appuntamento precedente è stato "Italia mon amour". In onda sul canale 31 del digitale terreste (Real Time), Benedetta Parodi ha condotto il nuovo appuntamento con al suo fianco la valida giuria formata da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e la new entry Damiano Carrara. Per la prova della pizza della scorsa settimana, la difficoltà è stata nella cottura, con un solo forno a disposizione. Il valido aiuto del maestro Sorbillo è stato fondamentale per la gara: "l'importante è la cottura giusta", ha spiegato ai concorrenti in gioco. Nonostante il suo valido aiuto, a fine della prova non sono di certo mancate le pizze bruciate oppure poco cotte. Quale sarà il tema dominante del nuovo appuntamento di questa sera?

L'ultima volta di Benedetta

Benedetta Parodi è pronta ad incoraggiare ancora una volta i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia - Dolci in Forno. Dopo un ottimo esordio di alcuni e qualche piccolo scivolone di altri, nel corso della gara le cose sembrano essersi visibilmente ribaltate. Ecco perché, talenti come Tony e Carlo, hanno perso punti che sono incredibilmente andati a Mariagrazia, partita in sordina che, nel corso della fine della puntata, ha guadagnato anche l'ambito grembiule blu scippandolo ad uno dei suoi nemici numero uno. La ragazza è stata presa di “mira” dal resto del gruppo per via del suo carattere introverso e forse troppo distaccato. Mariagrazia però, ha dato dimostrazione di bravura e professionalità nonostante la giovanissima età: cosa succederà stasera sotto il famoso tendone? Occhi tutti puntati per le consuete tre prove che faranno da cornice alla puntata di stasera che, sempre di più traccia i contorni dei pasticceri amatoriali più validi e bravi. Dopo questa edizione, Benedetta Parodi saluterà ufficialmente il programma, per dedicarsi ad altri impegni TV: passaggio definitivo in Rai? Staremo a vedere!

Tre prove e le info streaming

Oltre al grembiule blu di Mariagrazia, sotto il tendone di Bake Off Italia 2017, c'è stata anche una nuova eliminazione. I peggiori della settimana sono risultati essere: Gianluca, Benedetta e Juan ed alla fine, proprio lo spagnolo ha dovuto abbandonare il gioco per via dei troppi errori fatti durante la gara. Anche stasera, venerdì 6 ottobre, ci saranno le tre prove. Si partirà dalla prova tecnica per poi proseguire con la prova creativa e terminare con la prova “Wow”, sicuramente la più difficoltosa delle tre. Chi avrà la meglio? In attesa di poterlo scoprire tramite le prime informazioni ufficiali, vi consigliamo vivamente di non perdervi il nuovo appuntamento con i golosissimi Dolci in Forno in onda su Real Time. Per scoprire le ricette della puntata, vi rimandiamo al sito ufficiale del programma: bakeoffitalia.realtime.it/. Inoltre, per rivederlo in replica, potete scaricare l'applicazione di Dplay, dove troverete tutte le puntate della nuova stagione.

