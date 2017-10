Beautiful / Thomas Forrester si sta innamorando? Lo stilista aiuta la sorella di Sally

Beautiful

Una nuova coppia potrebbe essere all'orizzonte nelle attuali puntate italiane di Beautiful: Thomas Forrester è stato il primo a conoscere Sally Spectra nel giorno della sua entrata in scena e sappiamo bene che nelle trame della soap nulla accade per caso. Eppure il fratello di Steffy potrebbe presto trovarsi davanti alla peggiore delle situazioni: la rossa Spectra, infatti, continuerà a discutere con nonna Shirley riguardo il possibile ruolo che Coco potrebbe avere come stagista alla Forrester Creations. Se la piccola di casa riuscisse ad entrare nella potente casa di moda, potrebbe infatti rubare i bozzetti e portarli alla Spectra, proprio come accadeva in passata. Di fronte ad una simile proposta, la reazione iniziale di Sally sarà di completo rifiuto. La ragazza penserà infatti a quel bel rampollo da lei incontrato e con il quale ha già scambiato un primo sorprendente bacio. Ma dopo un iniziale dubbio, l'aspirante stilista finirà per accettare la proposta della nonna.

Thomas accetta la proposta di Sally

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Sally deciderà di correre ai ripari dopo la negativa recensione pubblicata dalle riviste di Bill Spencer. Per questo Coco dovrà diventare stagista alla Forrester Creations, e quale migliore occasione se non chiamare in causa lo stesso Thomas? La rossa chiamerà subito il suo nuovo amico, informandolo del desiderio della sorella. Sorpreso e felice da tale chiamata, il fratello di Steffy accetterà di dare una possibilità a Coco e le darà subito una data per un colloquio. Si metterà nei guai con le sue stesse mani? Insieme a questo progressivo avvicinamento sentimentale a Sally, Thomas in questo periodo avrà anche altro a cui pensare. Lo vedremo, infatti, estremamente svogliato nell'azienda di famiglia e ancora deluso per non essere stato nemmeno preso in considerazione per la carica di Amministratore Delegato. A ciò si aggiungerà un rapporto non certo idilliaco proprio con Steffy: sono questi tutti indizi per una clamorosa decisione?

© Riproduzione Riservata.