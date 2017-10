Bebe Vio / “La vita è una figata”, il nuovo programma raccontato in TV con il sorriso (La Vita in Diretta)

Bebe Vio ospite de La Vita in Diretta

Bebe Vio è una ragazza che prende costantemente la vita di petto, senza mai fermarsi. Con il sorriso e l'ottimismo, porterà in televisione anche il suo nuovo programma e il titolo è già una vera festa: "La vita è una figata", come dargli torto? Ospite de La Vita in Diretta, saprà ancora una volta appassionare sia il pubblico presente in studio che coloro che la guarderanno da casa. Ed intanto, questo fine settimana per Bebe, si è aperto con la conferenza stampa del programma. Come prima cosa, abbiamo scoperto che tra gli ospiti della trasmissione di Rai1, Bebe avrà modo di interagire con: Alex Zanardi, Gabriele Cirilli, Antonella Clerici, Carlo Conti, Marco Liorni, Francesca Fialdini, Giovanni Malagò, Luca Pancalli, Pif, Camila Raznovich, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Oney Tapia e il Trio Medusa. Nella prima puntata, si apriranno i battenti con Paola Turci, prossima professoressa di canto nella nuova edizione di Amici in partenza su Canale 5 e Real Time.

Bebe Vio ospite a La Vita in Diretta

Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico in conferenza esordisce: "Sono innamorato di Bebe. Lei rappresenta qualcosa di straordinario per la famiglia paralimpica. Per me è anche una straordinaria atleta" e poi ringrazia anche la Rai per la possibilità. Una clip in seguito, ha anche mostrato alcuni spezzoni del programma e dove Bebe Vio avrà modo d'intervistare gli ospiti che saranno con lei. Il direttore di Rai 1 Andrea Fabiano ha poi aggiunto: "Questa idea è nata un anno fa, ci abbiamo ragionato con Simona Ercolani; lei mi propose una idea che aveva l'obiettivo di raccontare storie interessanti, di stimolo al pubblico. Abbiamo ragionato su chi potesse essere l'interprete ideale dell'idea e abbiamo subito pensato a Bebe. I miei occhi si sono illuminati sin da quando la Ercolani mi ha mostrato il programma, ancora di più quando abbiamo pensato a Bebe". Intorno a metà conferenza, anche le dichiarazioni della Vio: "Mi sono divertita un sacco, è stata una esperienza bellissima; non ci volevo credere quando mi è stato proposto". Questo pomeriggio, ancora altre novità durante La Vita in Diretta.

