CAPITAN NEWMAN/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Tony Curtis (oggi, 6 ottobre 2017)

Il film in onda nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GREGORY PECK E TONY CURTIS

Capitan Newman va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 16.10. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1963 ed è stata diretta dal regista David Miller con il soggetto scritto da Leo Rosten mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Richard L. Breen in collaborazione con Henry Ephron e Phoebe Ecphron. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank Skinner, gli effetti speciali sono stati realizzati da Walter Hammond mentre la scenografia è frutto del lavoro di Alexander Golitzen, Howard Bristol e Alfred Sweeney. Nel cast grandi nomi del cinema americano come Gregory Peck, Tony Curtis, Angie Dickinson, Eddie Albert e Robert Duvall. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CAPITAN NEWMAN, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola è ambientata durante la seconda guerra mondiale nel pieno del conflitto. Nello specifico gli Stati Uniti erano scesi in guerra lottando su più fronti e subendo anche pesanti perdite umane in quello che è passato alla storia come il conflitto più violento e brutale di tutti i tempi. A causa di questa situazione che era diventata insostenibile per molti soldati non solo da un punto di vista fisico ma anche e soprattutto psicologico, si era pensato di aiutare questi poveri soldati allestendo una sezione di neuropsichiatria che aveva sede presso il campo militare di Camp Colfax. A capo di questa base militare vi era il capitano Newman a cui era stato affidato il delicato compito di assistere dando un supporto concreto a tutti quei soldati che avevano mostrato segni di squilibrio psicologico. Il tutto però doveva avvenire nel minor tempo possibile in quanto l’obiettivo del capitano Newman ma soprattutto dei suoi superiori era quello di riuscire a recuperare subito questi soldati perché erano indispensabili per il buon esito del conflitto. Già cosciente di quanto fosse delicato questo compito, Newman è costretto a fare i conti con situazioni anomale e con una costante pressione che gli viene dall’alto. Infatti il suo diventa una sorta di lavoro in sequenza in cui in breve tempo deve decidere per ciascun paziente quale è la miglior cura da somministrargli. Mentre infatti il capitano Newman era interessato in qualche modo alla salute dei soldati, i suoi superiori gli chiedevano soltanto di compilare moduli di idoneità per i soldati cosicché questi potessero tornare in guerra a combattere. Questa situazione metterà in serio pericolo Newman il quale si scontrerà duramente con i capi ma sempre ottenendo la meglio lui aiutando tutti i soldati che richiedevano il suo aiuto.

© Riproduzione Riservata.