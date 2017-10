CHI HA INCASTRATO PETER PAN?/ Commento e pagelle: la salute del pianeta e l'augurio di Bonolis (Terza puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan?

Fank Matano, Alessia Marcuzzi ed Ezio Greggio hanno accompagnato Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel loro viaggio alla ricerca di Chi ha incastrato Peter Pan?, un percorso fatto di divertimento, risate, ma soprattutto di profonde riflessioni. Fra i top della puntata, infatti, è bene segnalare il momento dedicato alla difesa dell’ambiente, un appuntamento fisso nello show di Canale 5 che ieri sera ha portato all'attenzione dei presenti la salute degli oceani. Nelle parole del conduttore, anche la minaccia causata dalle numerose e sempre più estese isola di plastica, che continuano a rappresentare un rischio per l’ecosistema e per il futuro delle nuove generazioni (voto 9). Sempre nello spazio dedicato alla natura, segnaliamo l’altro momento degno di nota di questa puntata, l’augurio che il conduttore ha riservato ai piccoli protagonisti dello show che ha emozionato tutti i presenti: “Fate che la vostra vita sia un oceano infinito da poter attraversare” (voto 10).

TOP E FLOP: UNA SERATA PRIVA DI SCIVOLONI

Quella di Alessia Marcuzzi è stata una delle interviste più divertenti della terza puntata di Chi ha incastrato Peter Pan?. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, infatti, in veste di ospite, si è lasciata trascinare dalla straripante curiosità dei piccoli protagonisti, rivelando alcuni particolari sulla sua vita privata e rendendo noti dettagli ancora inediti sui suoi progetti futuri. Al centro dell'interesse dei bambini la lunghezza delle sue gambe, ma anche le sue doti culinarie e i rapporti che caratterizzano la sua famiglia allargata (voto 8). Per quanto riguarda i momenti flop registrati nel terzo appuntamento è bene sottolineare che, in uno show dove il divertimento la fa da padrone, non è facile individuare scivoloni e cadute di stile: ogni gag, infatti, si mescola perfettamente con il ritmo del format, scandito dalla presenza di due conduttori d’eccezione e arricchito, puntata dopo puntata, dalle divertenti candid camera dei piccoli protagonisti (voto 8).

© Riproduzione Riservata.