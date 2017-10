CRISTIANO MALGIOGLIO/ Video, Il Ballo delle Vergini protagonista nella casa tra rossetti e foulard

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è sicuramente il protagonista di questo Grande Fratello Vip e sicuro finalista di questa seconda edizione. Il paroliere sta facendo di tutto in casa regalando momenti di alto trash grazie al suo look e finendo a momenti di riflessione con i suoi racconti. Dalle prime puntate passate con la sua mascherina ai foulard e il trucco che sfoggia in casa e anche nella prima serata di Canale 5 durante le dirette. Mai volgare, sempre gentile ma senza mai farsi mai mettere i piedi in testa da nessuno, Cristiano Malgioglio sa ascoltare e sa parlare ma, soprattutto, ieri sera ha tenuto tutti i gieffini svegli con una grande festa e, soprattutto, Il Ballo delle Vergini che ha voluto insegnare alle sue colleghe di casa e di reality show. Che sia opera dei fumi dell'alcol o della serata goliardica poco importa alla luce del risultato.

LA DANZA SUL TAVOLO CON CECILIA E AIDA

Proprio approfittando della festa che si è tenuta nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Cristiano Malgioglio ha insegnato ai concorrenti il famoso ballo delle vergini regalando così allegria ai presenti che si sono subito messi all'opera per imparare i passi. E lui? Foulard avvolto in testa, vestaglia e occhiali, il paroliere è salito sul tavolo scalzo per lasciarsi andare ad un ballo conturbante a salire con lui sul tavolo sono state le sue ancelle ovvero Cecilia Rodriguez e Aida Yespica. Malgioglio ha spiegato: "E' un'usanza africana durante la quale giovani donne danzano nude per celebrare la castità e l’unità. Dovete andare a ritmo di musica. E' una cosa molto seria!". Unica assente Simona Izzo convinta che con questa danza finirà in tutti i programmi del trash. Clicca qui per vedere il video del momento.

