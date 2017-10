Cecilia e Jeremias Rodríguez/ Grande Fratello Vip 2017, la verità su Stefano De Martino: "E' solo un furbo"

Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino

Cecilia e Jeremias Rodriguez, esattamente come gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017, si stanno lasciando andare parlando anche delle rispettive vite. La loro presenza in casa, tuttavia, sta scatenando la curiosità degli altri vip che, spesso, chiedono qualcosa sulla vita di Belen. Nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha cercato di soddisfare la propria curiosità chiedendo i motivi della fine del matrimonio tra Belen e Stefano De Martino. I due fratelli Rodriguez hanno spiegato che, alla base della rottura, c’è soprattutto un’incompatibilità caratteriale dovuta alla forte personalità della sorella che è una persona autonoma. “Perché è una persona molto autonoma che non chiede e non vuole aiuto da nessuno. Per un uomo non è facile da gestire una persona così”, hanno detto Cecilia e Jeremias che hanno smentito la presenza di terze persone tra i motivi della separazione tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi, ha chiesto qualcosa sulla storia tra Belen e Andrea Iannone. Jeremias ha detto che stanno insieme da più di un anno, che il pilota ha un ottimo rapporto con Santiago che, a sua volta, sa benissimo che non è lui il padre. I fratelli Rodriguez, inoltre, hanno rivelato che Santiago è totalmente innamorato di suoi padre. Le domande di Giulia De Lellis, poi, si sono spostate sulla vita privata di Stefano.

LA FRECCIATINA A STEFANO DE MARTINO

Giulia De Lellis si è così trasformata in una fan cercando di scoprire qualcosa in più della vita privata di Stefano De Martino. Jeremias Rodriguez non ha nascosto la sua delusione per la decisione del ballerino di chiudere i rapporti con lui. Il fratello di Belen, infatti, ha confessato di aver sempre avuto un ottimo rapporto con De Martino con cui, tuttavia, non ha più parlato dopo la separazione. Giulia, poi, ha chiesto ai due se si sia fidanzato e la risposta di Jeremias è stata affermativa (probabilmente si riferiva a Gilda Ambrosio, apparsa accanto a Stefano anche durante la festa del suo 28esimo compleanno”. La De Lellis, però, ha fatto notare al Rodriguez come di Stefano si sappia poco, affermando che forse è una persona molto riservata. Ed è stato a questo punto che Jeremias ha lanciato la sua frecciatina all’ex cognato: “Non è riservato, semplicemente non lo fa sapere pubblicamente perché è furbo”. La conversazione, poi, è stata interrotta dal Grande Fratello che ha chiamato in confessionale Jeremias.

