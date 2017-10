DEMOLITION MAN/ Su Iris il film con Sylvester Stallone e Sandra Bullock (oggi, 6 ottobre 2017)

Il film di fantascienza su Iris

NEL CAST SYLVESTER STALLONE E SANDRA BULLOCK

Demolition Man va in onda su Iris oggi, venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola di genere action fantascientifica che è stata diretta nel 1993 da Marco Brambilla e interpretata da Sylvester Stallone e Sandra Bullock. Gli altri membri del cast sono Nigel Hawthorne, Glenn Shadix, Benjamin Bratt e Rob Schneider. Sandra Bullock, che interpreta il ruolo di Lenina Huxley, è una nota attrice americana che ha preso parte a decine di film di grande sucesso come Miss F.B.I. - Infiltrata speciale, A proposito di Steve, Molto forte, Incredibilmente vicino, Corpi da reato e Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DEMOLITION MAN, LA TRAMA DEL FILM

Il sergente Spartan, noto con lo pseudonimo di Demolition Man, cattura il pericoloso criminale internazionale Simon Phoenix. Nel corso dell'operazione però, rimangono uccisi ben trenta civili. Sia Spartan che Phoenix vengono internati all'interno di una struttura penitenziaria. Passano ben 36 anni (Spartan e Phoenix vengono congelati con la tecnica della criogenesi) e Phoenix riesce e scappare dalla struttura, uccidendo una guardia carceraraia e un medico. La polizia non riesce a fronteggiare la furia omicida dell'uomo, perché totalmente impreparata. Nel corso dei 36 anni in cui Spartane e Phoenix sono stati congelati, la società mondiale è ormai cambiata e disabituata a disordini e violenze. Lenina Huxley, tenente dell'esercito americano, decide di far scongelare Demolition Man, l'unico in grado di fronteggiare la violenza di Phoenix. L'uomo vine così riportato alla vita e aggiornato su quanto accaduto. Nel frattempo, il criminale scopre di essere ossessionato dalla voce di Cocteau, un medico della struttura penitenziara in cui era rinchiuso. Quest'ultimo ha programmato Phoenix al fine di eliminare Edgar Friendly, il capo dei ribelli che si rifiutano di sottoporsi al volere di Cocteau e di sposare il nuovo stile di vita pacifico e privo di violenze. Phoenix accetta di portare a termine l'operazione, ma il medico dovrà scongelare altri criminali che lo accompagneranno durante la missione. Spartan comprende lo squallido piano architettato da Corteau e decide di accusarlo apertamente. Il medico, di tutta risposta, ordina a Lenina di imprigionare nuovamente Spartan, ma la donna non asseconda il volere del medico.

