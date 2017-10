Damiano Carrara / Il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017: dal 2012 a oggi grandi soddisfazioni

Damiano Carrara, Bake Off Italia

Continua l'avventura di Damiano Carrara a Bake Off Italia. Il nuovo giudice, giovane e affascinante pasticcere oltre che ricco di talento, ha conquistato il pubblico del talent culinario di Real Time. Lasciata la sua Lucca, dove è nato nel 1985, Damiano ha fatto la sua prima esperienza in Irlanda e dopo un lungo e complesso percorso lavorativo è riuscito a conquistare un posto da giudice di Bake Off Italia insieme a Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. «Mi sono reso presto conto di come l’Italia, purtroppo, fosse limitata. Limitata per le opportunità, per quel che volevo fare io» ha raccontato Carrara in un'intervista a Vanity Fair, che dal 2012 - anno in cui, a soli 19 anni, ha lasciato la sua città - fino ad oggi ha fià nel suo curriculum due locali aperti, un libro, una partecipazione da concorrente e poi da giudice ad un talent culinario e la partecipazione a diversi programmi televisivi.

DA BAKE OFF ITALIA A BAKE OFF JUNIOR

Ma con Bake Off Italia, la sua "missione, nella cucina italiana non è finita perchè poi Damiano sarà impegnato anche nella versione "Junior" del noto programma. Ottimo infatti anche il rapporto con i suoi colleghi, come lui stesso conferma: «Un rapporto molto speciale. Non sono solo colleghi ma amici. Ci si vede, si esce a cena. C’è, con Clelia, Ernst e Benedetta Parodi, una relazione che va oltre il solo studio televisivo». Si definisce un giudice molto onesto: «Da ex concorrente di un talent, credo che l’onestà sia la via migliore per poter aiutare gli aspiranti pasticceri. - precisa - Anche nella negatività, nella stroncatura di quanto fatto da chi è in gara, deve essere un insegnamento: una critica positiva che aiuti a crescere».

