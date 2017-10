Don Antonio Polese / Chi è Il Boss delle Cerimonie morto a causa di un infarto un anno fa

Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie

Lui era il protagonista de Il Boss delle Cerimonie e i fan lo ricordano ancora con affetto. A quasi un anno dalla morte di Don Antonio Polese le sue celebri frasi e il trash che da sempre lo ha contraddistinto sono ancora nel cuore dei fan che da oggi, 6 ottobre, avranno modo di rivedere il programma. Don Antonio Polese non sarà più il boss delle cerimonie, almeno non nel senso stretto della parola, visto che non prenderà parte ai nuovi episodi ma, sicuramente, ci sarà modo di ricordarlo per le stanze del suo castello e per tutto quello che in questi anni ha regalato ai telespettatori. Proprio agli inizi di dicembre dello scorso anno, Don Antonio Polese, il titolare del ristorante La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è spento all'età di 80 anni lasciando i fan senza parole. Il boss delle cerimonie ci ha fatto sorridere per anni grazie al programma tv in onda su Real Time e lo stesso aveva fatto qualche giorno prima della sua morte quando, in diretta dall'ospedale che lo aveva in cura, si era dimostrato forte e pronto a tornare al suo posto.

DON ANTONIO POLESE STRONCATO DA UN INFARTO...

Purtroppo così non è stato e qualche giorno dopo il malore e l'infarto che lo avevano portato in ospedale, Don Antonio si è spento lasciando vacante il suo posto al comando della Sonrisa. La sua vita è stata costernata da scelte importanti e da sogni nel cassetto che lo hanno portato ad essere quello che tutti conosciamo. Da giovane avrebbe tanto voluto fare il ciclista ma poi seguì le orma di suo padre diventato macellaio. Solo alla fine degli anni ottanta ci fu la svolta, quando decide di usare la Sonrisa come posto da sogno per i matrimoni. Prima di sbarcare su Real Time, Don Antonio e il suo ristorante fecero da location a “Napoli prima e dopo” in onda su Rai Uno e al film Reality. In pochi sanno che il boss aveva una grande passione per il pianoforte e che, nonostante avesse smesso di studiare in quinta elementare, ricevvete una laurea honoris causa in Scienze del Turismo dall’Ordine dei Cavalieri Crociati di Malta. Cosa ne sarà adesso del suo paradiso?

