Donna Imma Polese/ Chi è l'erede dI Don Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie

Imma Polese, Il Castello delle cerimonie

Donna Imma Polese questa sera aprirà le porte della Sonrisa per il nuovo Il Castello delle Cerimonie. Inizia dal titolo la rivoluzione messa in atto da Real Time che questa sera accoglierà l'erede di Don Antonio Polese per dare vita al nuovo corso di uno dei programmi storici della rete. Ma chi è la donna che prenderà il timone del programma? Donna Imma Polese è la figlia di Antonio Polese ed erede morale della tradizione familiare. Ad occuparsi della gestione della Sonrisa sarà proprio lei in coppia con un altro volto noto del programma, il marito Matteo da sempre suo braccio destro noto per la sua innata e immensa pazienza. La loro intesa e i loro scontri diventeranno protagonisti nella gestione del Castello che riaprirà le sue porte proprio oggi, venerdì 6 ottobre alle 22:40 su Real Time.

DONNA IMMA POLESE RIUSCIRA' A FARCI DIMENTICARE IL BOSS DELLE CERIMONIE?

Donna Imma Polese, figlia di Don Antonio Polese e Rita Greco, Imma è la primogenita della figlia e dal padre non ha preso solo la postura e alcuni tratti del suo volto, ma anche il carattere goliardico e dedito al lavoro e all'imprenditoria. Se il padre era il volto noto in tv nella gestione delle cerimonie della Sonrisa, lei è da sempre colei che si occupa dell'amministrazione dell'hotel. Precisione, dettagli e quasi un rigore svizzero da sempre la caratterizzano anche a detta del figlio Tobia Antonio Polese (che porta il nome del nonno) che è stato protagonista di alcune puntate del programma. Se per il suo lato gestionale non abbiamo molto da dire, qualche dubbio rimane sull'impatto che la sua presenza avrà sul programma. Anche lei saprà essere trash ed empatica con il pubblico e con gli sposi che si presenteranno al suo Castello?

