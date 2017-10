Dragon Ball Super/ Anticipazioni 6 ottobre: un anello del tempo e identità misteriose

Nuovi scontri al vertice per Goku nei nuovi episodi di Dragon Ball Super in cui il nostro protagonista andrà allo scontro con Black. Le cose per i fan di Italia1 si fanno rovente e anche oggi, intorno alle 13.50, potremo vedere i nuovi episodi della serie. Nei giorni scorsi abbiamo visto Trunks finalmente sveglio ma pronto a subire l'aggressione di Goku convinto che si trattasse di Black Goku. La verità sulla macchina del tempo è venuta a galla così come le circostanze che lo hanno costretto a tornare nel passato tramite la macchina del tempo per fermare Black Goku. Sulla macchina del tempo Bulma trova gli appunti lasciati dalla se stessa del futuro per rimetterla in funzione per salvare la terra. Goku, Vegeta e Trunks del futuro sono partiti proprio per raggiungere il presente.