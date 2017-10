FRATELLI DI CROZZA / Anticipazioni puntata 6 ottobre: torna il ministro Valeria Fedeli

Fratelli di Crozza

Come ogni venerdì sera la prima serata di canale Nove è dedicata alla diretta live di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza. Nella puntata di oggi, 6 ottobre, torna sul palco il ministro dell’istruzione Valeria Fedeli, alle prese con le sue originali riforme scolastiche. Il debutto della nuova imitazione del comico genovese è avvenuto settimana scorsa, nella seconda puntata del programma. Interrogata sull’uso dello cellulare in classe da Andrea Zalone, nella versione di Crozza la Fedeli ha risposto: “Se avessi avuto lo smartphone in classe avrei finito le elementari”. E alla domanda “Cosa sta succedendo nelle nostre università?”, ha risposta: “E che ne so, chi c’è mai stata?”. Ovviamente la Fedeli ha chiesto di essere chiamata “Ministra”. Infine ha detto: “Io nel mio piccolo sono la dimostrazione vivente che si può essere una buona Ministera anche con una semplice licenza media… truccata”. Clicca qui per vedere il video

NUOVE E VECCHIE IMITAZIONI

Nelle mire del comico, nelle prime puntate di Fratelli di Crozza, è finito anche il giornalista Vittorio Feltri, alle prese con il titolo di apertura di Libero del giorno dopo.Una delle gag faceva riferimento al caso di Firenze che ha visto due carabinieri accusati di violenza sessuale dalle studentesse americane. Immancabile il commento di Feltri su Hugh Hefner, il fondatore di Playboy: “Uno dei più grandi intellettuali del 900". Tra novità e conferme, anche la parodia di Marco Minniti, ministro dell’Interno che porta alla sinistra nuovi sloga tra cui: “Se noi del PD vogliamo vincere le elezioni, non possiamo lasciare il fascismo ai fascisti”.

