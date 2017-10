GABRIEL GARKO/ A teatro al fianco di Ugo Pagliai (Matrix Chiambretti)

Gabriel Garko a Matrix Chiambretti

AL FIANCO DEL MAESTRO UGO PAGLIAI

Su Canale 5 in seconda serata Piero Chiambretti conduce il primo appuntamento stagionale della trasmissione Matrix Chiambretti. La scaletta di questa prima puntata si preannuncia quanto mai interessante grazie alla presenza di una serie di ospiti tra cui l’attore italiano Gabriel Garko che proprio in questa settimana è tornato protagonista a teatro a distanza di anni, al fianco di un grandissimo artista come Ugo Pagliai nella divertente commedia Odio Amleto, scritta dall’americano Paul Rudnick. Un ritorno in grande stile per Garko che nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, ha speso parole importanti per Ugo Pagliai rimarcando: “Da Ugo ho imparato moltissimo: tra noi una specie di partita a tennis, e lui è eccezionale nel rimandarti la palla. La sua presenza importante mi ha aiutato a recitare persino con 40 di febbre, per via di una brutta un’influenza. Da lui e da Paola Gassman, ho rubato tantissimo: sono dei miti assoluti”.

GABRIEL GARKO, “MI PRENDO IN GIRO A TEATRO”

Nel corso della stessa intervista Gabriel Garko ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a ritornare a teatro e segnatamente il desiderio di ritrovare un rapporto diretto con il pubblico. Tra l’altro l’attore ed ex co-conduttore del Festival di Sanremo ha voluto scherzare sulla decisone di optare per una commedia: ”Ho deciso di portare in scena questo testo per prendermi in giro. Da qualche tempo cercavo una pièce adatta per tornare in teatro perché avevo di nuovo voglia di ritrovare un contatto diretto con il pubblico, che ovviamente sul set tv o cinematografico non può esserci. Quando mi è capitato di leggere la commedia di Rudnick mi sono ammazzato dalle risate. Se ho preso in considerazione l'idea di prendere parte al vero Amleto? Assolutamente no! Figuriamoci certi critici non aspettavano altro che vedermi in un ruolo davvero impegnato per farmi a pezzi. Ebbene, ho deciso di prendermi per i fondelli da solo”.

