GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2, news dalla casa: Cecilia Rodriguez in crisi, nella casa sono tutti attori?

Cecilia e Jeremias Rodriguez

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, le maschere cominciano a cadere. La squalifica di Marco Predolin ha lasciato il segno sugli inquilini che, dopo la sua espulsione e l’eliminazione di Carmen Di Pietro, sembrano aver perso la serenità delle prime settimane. Negli ultimi giorni, infatti, il clima di pace e amore che si respirava durante i primi giorni di permanenza nella casa più famosa d’Italia, ha lasciato spazio ad un clima decisamente guerresco. I concorrenti continuano a lanciarsi accuse e spesso volano parole molto pesanti. Dopo la diretta di lunedì scorso, infatti, sono stati tanti i litigi che hanno scosso la casa. Prima c’è stato quello tra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez che si sono scambiati battute pesantissime anche se, in seguito, sono riusciti a deporre le armi siglando nuovamente la pace. Poi c’è stata la discussione animata tra Jeremias e Luca Onestini e, infine, c’è stato il pesante litigio tra Veronica Angeloni e Simona Izzo con la pallavolista che ha chiuso i rapporti con la regista non considerandola sincera nonostante tra le due, inizialmente, ci sia stato un rapporto di grande affetto. Di fronte ai numerosi litigi, Cecilia Rodriguez è entrata in crisi.

LA CRISI DI CECILIA RODRIGUEZ

Cecilia Rodriguez non sa più di chi fidarsi. La sorella di Belen, dopo aver assistito al litigio tra Simona Izzo e Veronica Angeloni, non sa più di chi potersi fidare. L’argentina, infatti, parlando con Cristiano Malgioglio, ha ammesso di non sapere da che parte sta dalla ragione e, soprattutto, non sa chi delle due racconta la verità. “Non abbiamo la possibilità di capire chi dice la verità e chi non dice la verità. Io non capisco più niente, forse non voglio nemmeno capire, non mi interessa. A me non interessa, l'hanno detto? Non l'hanno detto? Ma di chi ci dobbiamo fidare qui dentro?" – ha dichiarato la Rodriguez che poi ha svelato di fidarsi solo del fratello – “Io mi fido solo di mio fratello, poi per il resto potete dire e fare quello che volete. Io non voglio problemi. Però è grave dire cose che magari non sono mai state dette, perché crei confusione nelle altre persone. Magari sono state dette, magari no. Però, io ti dico, io ho parlato con Veronica e a me tutte queste cose non le ha dette. Non penso sia andata a dire un'altra motivazione a Simona”, ha rivelato facendo riferimento alla discussione tra Simona e Veronica, nata per la nomination fatta dalla Angeloni contro la Izzo.

© Riproduzione Riservata.