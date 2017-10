Gina Lollobrigida/ La passione per la scultura: "Puoi farlo finché il cervello funziona" (Matrix Chiambretti)

Gina Lollobrigida tra gli ospiti di Matrix Chiambretti (Domenica Live)

Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Matrix Chiambretti, in programma oggi venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 23.30 su Canale 5, e tra gli ospiti c'è Gina Lollobrigida, che nel luglio scorso ha compiuto 90 anni. All'anagrafe Luigia Lollobrigida, l'icona del cinema italiano sarà ospite del salotto di Piero Chiambretti, titolato anche in questa edizione La Repubblica delle donne, con l'universo femminile protagonista nelle sue svariate declinazioni. Protagonista del panorama cinematografico internazione negli anni Cinquanta e Sessanta, Gina Lollobrigida risponderà alle domande del comico piemontese, ripercorrendo la sua lunga carriera ricca di successi: tra i tanti premi collezionati, possiamo menzionare il Golden Globe del 1961 per Torna a settembre, i due Nastri d’argento per Pane, amore e fantasia (1954) e per Venere imperiale (1963), oltre al David di Donatello del 2016 come Premio alla carriera. Attrice straordinaria ma anche sex symbol desiderata da ogni uomo del pianeta.

GINA LOLLOBRIGIDA REGINA DEL GOSSIP

Al centro del gossip italiano, Gina Lollobrigida ha vissuta una vita amorosa decisamente intensa. Sposatasi nel 1949 con il medico sloveno Milko Skofic, diede al mondo il figlio Andrea Milko Skofic nel luglio del 1957. Dopo 22 anni insieme, nel 1971 la Lollobrigida e Skofic divorziarono e l’attrice ebbe diverse liason con volti noti, come Christian Barnard e Rock Hudson. Non il vero e grande amore però, che sembrava giunto nel 2006 quando dichiarò di volersi sposare con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, suo amante i 34 anni di differenza. Un matrimonio che però non venne celebrato, con Rigau che decise di rompere il fidanzamento, o forse sì: il quotidiano spagnolo El Mundo nel 2011 rivelò che la Lollobrigida e Rigau si erano sposati in gran segreto a Barcellona. Una indiscrezione che l’attrice ha sempre smentito, anche recentemente ai microfoni del Corriere della Sera: "Se mi sono sposata con Rigau? Certo che no. Purtroppo, mi ha sposata per procura in Spagna e devo vincere il processo lì".

LA FESTA PER I SUOI 90 ANNI: TRA CINEMA, AMORE E SCULTURA

Lo scorso 4 luglio Gina Lollobrigida ha compiuto 90 anni, un compleanno festeggiato a Roma in compagnia di tanti amici, a partire da Mara Venier. Dopo l'addio al mondo del cinema, la diva di Subiaco è tornata a dedicarsi alla scultura, sua grande passione: «È un mestiere che puoi fare finché il cervello funziona. Sto finendo una regina di Saba a grandezza naturale. Nel lavoro pesante, mi aiutano i bravi artigiani del laboratorio Cervietti. A Pietrasanta, ho trovato il mio habitat perfetto», le sue parole ai microfoni del Corriere della Sera. Una passione nata all’Accademia di Belle Arti di Roma: "Amavo studiare lì. Ma c’era la fame, vivevo in una stanza in sei, i produttori mi fermavano per strada e finii a fare l’attrice. Come è tornata la voglia di scolpire? Posai per un busto di Giacomo Manzù e vederlo all’opera m’incantò. Era il ‘58, scolpii la testa di mio figlio Milko jr, gli piacque e non smisi più". Il cinema, l'amore e la scultura, insieme ai retroscena di una vita ricca di emozioni.

