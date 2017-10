Giorgio Manetti/ Uomini e donne, anticipazioni: le precisazioni su Gemma infiammano lo studio (6 ottobre)

Giorgio Manetti

Uomini e donne e il suo trono over chiudono la settimana in bellezza con Giorgio Manetti ancora protagonista. Il gabbiano toscano è ancora al centro delle avventure del programma e le sue fan apprezzano non solo il fatto che si sia tirato fuori dal giro di Gemma Galgani (o almeno sembrava) ma anche che sia pronto a guardare avanti e optare per nuove dame. Nei giorni scorsi il cavaliere toscano si è lasciato sfuggire che i baci della dama torinese erano davvero qualcosa di eccezionale. Naturalmente i pettegolezzi non sono mancati nè sui social e né sulla pagine fan della coppia e dei due personaggi ma tutto potrebbe finire oggi con la nuova puntata di Uomini e donne.

NUOVE FREQUENTAZIONI E PRECISAZIONI

Giorgio Manetti tornerà al centro dello studio per raccontare delle sue nuove frequentazioni e, in particolare, di essere andato a cena con Mariangela, subito ribatezzata Angy nella sua "lingua". I due hanno confermato durante la registrazione di essersi trovati bene e che usciranno ancora ma il cavaliere toscano prende la palla al balzo per confermare anche che Gemma Galgani non è il suo tipo e che è stata solo un'eccezione alla regola. Naturalmente le sue dichiarazioni non saranno senza conseguenze visto che la dama torinese non manderà giù le sue parole, non dopo la questione del bacio. Cosa succederà a quel punto? Prenderà la parola anche Tina Cipollari per rimarcare le sue convinzioni sulla dama torinese? Ci attendono nuove liti in studio perché si sa, quando si parla di Gemma Galgani, tutto prende fuoco a Uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.